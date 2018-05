Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d82d990-fdfb-4954-9166-ca6f057fcd0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepő kijelentések sorát hallhatta Pölöskei Gábornétól egy budapesti konferencia közönsége. A szakképzésben a helyettes államtitkár szerint az a baj, amit az eddigi Orbán-kormányok okoztak. No, ezt azért nem ilyen nyíltan mondta el Áder János testvére.","shortLead":"Meglepő kijelentések sorát hallhatta Pölöskei Gábornétól egy budapesti konferencia közönsége. A szakképzésben...","id":"20180523_Ader_testvere_radobbent_sajnalatos_modon_rombolt_az_elozo_Orbankormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d82d990-fdfb-4954-9166-ca6f057fcd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4e910-f653-4988-a6b2-e66519a50873","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ader_testvere_radobbent_sajnalatos_modon_rombolt_az_elozo_Orbankormany","timestamp":"2018. május. 23. 09:50","title":"Áder testvére rádöbbent: sajnálatos módon rombolt az előző Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","shortLead":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","id":"20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791e6968-57e1-4d02-b5e8-c14314034870","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","timestamp":"2018. május. 23. 11:26","title":"Így működne a megcsúszó motorosokat helyrebillentő sugárhajtómű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres a dugó.","shortLead":"Öt kilométeres a dugó.","id":"20180522_Harom_kamion_utkozott_az_M1esen_Gyornel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849d2256-5983-459f-9f45-1edbbd3cf0b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Harom_kamion_utkozott_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2018. május. 22. 13:23","title":"Három kamion ütközött az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar Kupáért, aztán értékelt.","shortLead":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar...","id":"20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24560b0-b4c4-4799-8962-e831a25890bd","keywords":null,"link":"/sport/20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","timestamp":"2018. május. 24. 07:12","title":"Orbán: Névadónkhoz méltó módon szerepeltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","shortLead":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","id":"20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be4ba2-c164-40af-a78b-77da5df837f8","keywords":null,"link":"/sport/20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","timestamp":"2018. május. 23. 11:28","title":"Megvan az Arsenal új menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","shortLead":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","id":"20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c156467d-35fe-4f57-83df-418758fd2d75","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","timestamp":"2018. május. 23. 14:04","title":"Meghalt a Pingu és a Mesél az erdő-sorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra szánt elképesztő, új elektromos versenyautó.","shortLead":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra...","id":"20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e6250-aa7d-40f3-803f-b8340c06045b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","timestamp":"2018. május. 23. 06:41","title":"Kíváncsi a jövő királykategóriás hangtalan versenyautójára? Megnéztük, mutatjuk Rosberggel együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]