A költségvetési pénzek osztogatásával, illetve visszatartásával igyekszik megosztani Brüsszel a visegrádi négyeket, a Politico híroldal értesülései szerint Orbán Viktor némi EU-s pénzért hajlandó magára hagyni Lengyelországot is.

Ahogy súlyosbodik harc a Brüsszel szerint a demokratikus normáktól egyre inkább eltávolodó Lengyelország és Magyarország ellen, úgy vált taktikát az EU. A Politico híroldal értesülései szerint most a divide et impera, azaz az „oszd meg és uralkodj” korszaka jött el, s az unió vezetői egyrészt le akarják választani Lengyelországról és Magyarországról Szlovákiát és Csehországot, másrészt meg akarják törni Budapest és Varsó egységfrontját is.



Az offenzíva egyik elemeként Brüsszel arra készül, hogy a jogállamiság elveinek megsértése miatt elmarasztalja Lengyelországot, s a rettegett 7. cikkely életbe léptetésével végső esetben megfossza Varsót szavazati jogától is. A 7. cikkely életbe léptetésére jelenleg kicsi az esély, mert Magyarország már jelezte, meg fogja vétózni a javaslatot, amelynek elfogadásához valamennyi tagállam egyhangú igen szavazatára lenne szükség.



A brüsszeli forrásokra hivatkozó Politico szerint az unió annyit már elért, hogy a pozsonyi és prágai vezetők kinyilvánították, nem áll szándékukban feláldozni saját érdekeik érvényesítését azért, hogy megvédjék a jogállamiság leépítésével vádolt Magyarországot és Lengyelországot. Már csak azért sem, mert mindkét ország jelentős mértékben függ az EU-s befektetési támogatásoktól, s attól tart, hogy a következő EU-s költségvetésben jelentősen megnyirbálhatják a térség államainak nyújtott brüsszeli pénzek összegét. A Politico szerint a megosztás azért is sikerülhet, mert Szlovákia és Csehország gazdasága sokkal jobban összeolvadt a német és osztrák gazdasággal, mint a magyarral, vagy a lengyellel.



A Politico értesülései szerint Brüsszelben most azon dolgoznak, hogy Lengyelország és Magyarország közé is éket verjenek. „Brüsszelben sokan úgy gondolják, hogy Orbán illiberális demokráciáról szóló kampánya nem több porhintésnél, s a magyar miniszterelnök hajlandó lenne lemondani a Lengyelországot védő vétóról, ha cserébe jobb feltételekkel kapna pénzt Magyarorszéág az EU büdzséjéből. Magyarország igencsak rá van szorulva erre a pénzre, e finanszírozás nélkül Orbán nem jutna messzire” – írta a Politico.