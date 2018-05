Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az emlősök egyensúlyra törekednek a környezetükkel, az ember nem. A kutatók szerint ez a viselkedés rákot okozhat a vadon élő állatokban - is.","shortLead":"Az emlősök egyensúlyra törekednek a környezetükkel, az ember nem. A kutatók szerint ez a viselkedés rákot okozhat...","id":"20180523_Itt_a_bizonyitek_hogy_Smith_ugynoknek_igaza_volt__virus_vagyunk_a_Foldon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c04184-b913-42d1-b93f-b79be7cc9d67","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Itt_a_bizonyitek_hogy_Smith_ugynoknek_igaza_volt__virus_vagyunk_a_Foldon","timestamp":"2018. május. 23. 16:18","title":"Itt a bizonyíték, hogy Smith ügynöknek igaza volt: vírus vagyunk a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575bfcf3-fa2f-4d9e-82b6-2e41129a8cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőbánya önkormányzata úgy döntött, eladja a területet az államnak, pedig az óvoda speciális szerepet tölt be a környéken dolgozó ázsiai családok gyerekeinek integrálásában. ","shortLead":"Kőbánya önkormányzata úgy döntött, eladja a területet az államnak, pedig az óvoda speciális szerepet tölt be...","id":"20180525_Ovodat_rombolnanak_le_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=575bfcf3-fa2f-4d9e-82b6-2e41129a8cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea171d-cd05-4003-a34c-a1c38ee9a135","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Ovodat_rombolnanak_le_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 10:24","title":"Óvodát rombolnának le az új Közlekedési Múzeum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával jelentette be, hogy 150 ezer forintra bünteti az Újpestet.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával...","id":"20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce02f24-b744-4076-b92e-5b72d4ddecdb","keywords":null,"link":"/sport/20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","timestamp":"2018. május. 23. 20:18","title":"A kupadöntő előtt egy órával büntették meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","shortLead":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","id":"20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb67d9f3-22a3-4001-b2a1-5ecc76473d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","timestamp":"2018. május. 24. 08:22","title":"Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"","category":"vilag","description":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől el, hogy sikerül-e megfékezni az újabb tömegjárványt; eközben Indiában közölték, hogy az ország déli részén lévő Kerala államban már tízen haltak meg az ott pusztító nipah-vírus okozta fertőzésben. \r

","shortLead":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől...","id":"20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc068ef4-8ef0-46cf-b92e-d2f479d75261","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","timestamp":"2018. május. 23. 15:27","title":"Rossz hírek érkeznek a végzetes járványok frontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","shortLead":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","id":"20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f2641a-5778-470b-af3f-5a60d3563d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","timestamp":"2018. május. 23. 18:46","title":"Szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztettek 14 chilei katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0a4f3a-cfb7-46e5-9b64-405217753c40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a volt amerikai first lady memoárjának a borítója. A könyv világszerte 24 nyelven jelenik meg, magyarul is.","shortLead":"Elkészült a volt amerikai first lady memoárjának a borítója. A könyv világszerte 24 nyelven jelenik meg, magyarul is.","id":"20180524_Igy_nez_majd_Michelle_Obama_a_magyar_olvasokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0a4f3a-cfb7-46e5-9b64-405217753c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2449528e-830b-4aeb-a58a-425c022f786c","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Igy_nez_majd_Michelle_Obama_a_magyar_olvasokra","timestamp":"2018. május. 24. 15:31","title":"Így néz majd Michelle Obama a magyar olvasókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még egy beteg. Az általuk megalkotott mesterséges intelligencia azonban rendkívül pontosan számol.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még...","id":"20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf0a799-4e7c-447c-86d7-e2af32c85469","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Létrehozták a mesterséges intelligenciát, ami 90%-os pontossággal mondja meg, mikor hal meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]