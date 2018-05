Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy amerikai szövetségi bíró szerint Donald Trump elnök megsértette az alkotmány szólás- és sajtószabadságot szavatoló első módosítását azzal, hogy kizárta bírálóit személyes Twitter-oldaláról. Naomi Reice Buchwald szerint a @realdonaldtrump Twitter-oldal annak ellenére is nyilvános fórum, hogy azt Trump elnökké választása előtt, még magánemberként hozta létre. ","shortLead":"Egy amerikai szövetségi bíró szerint Donald Trump elnök megsértette az alkotmány szólás- és sajtószabadságot szavatoló...","id":"20180524_Trump_alkotmanyt_sertett_Twitterelerhetosegenek_korlatozasaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f94a72-c220-4cf9-b46a-637683d706db","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Trump_alkotmanyt_sertett_Twitterelerhetosegenek_korlatozasaval","timestamp":"2018. május. 24. 10:21","title":"Trump alkotmányt sértett Twitter-elérhetőségének korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d1ce2-a0f8-4004-8e20-f2bda6034e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","timestamp":"2018. május. 24. 12:10","title":"Gulyás Gergely odaszúrt: \"ebben a műfajban Lázár János is tovább él\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos huszadik századból gyűjt naplókat. A negyvenes években élő tinédzserek naplóbejegyzéseiből már egy könyvet is írt Kamasztükrök címmel. Horthy-kultuszról, aranykormítoszokról, nyilas szimpatizánsból hithű kommunistává lett cselédlányról és a naplók keresésére indított expedíciójáról is beszélgettünk a szerzővel.","shortLead":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos...","id":"20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98be4e16-5603-42d5-a8f3-79c3715ef1f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 24. 06:30","title":"Ennél intimebb nem is lehetne a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b529a1-d266-44d5-86a8-346d5db4bccb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó maga közölte a hírt, a pletykákat megelőzendő.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó maga közölte a hírt, a pletykákat megelőzendő.","id":"20180524_hosszu_katinka_bejelentette_shanenel_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b529a1-d266-44d5-86a8-346d5db4bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f0069a-5edf-4534-942f-57fbc257461e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_hosszu_katinka_bejelentette_shanenel_vege","timestamp":"2018. május. 24. 11:19","title":"Hosszú Katinka bejelentette: Shane-nel vége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóépület átmenetileg lakhatatlanná vált.","shortLead":"A lakóépület átmenetileg lakhatatlanná vált.","id":"20180524_Ledontotte_a_villam_egy_haz_kemenyet_Csepan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b266-d675-42e7-bfe6-de365d9546b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Ledontotte_a_villam_egy_haz_kemenyet_Csepan","timestamp":"2018. május. 24. 18:44","title":"Ledöntötte a villám egy ház kéményét Csépán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1061e-1b55-450b-b0a1-d4fafa1be1c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kiürítették a plázát. ","shortLead":"Pénteken kiürítették a plázát. ","id":"20180525_Bombariado_van_a_budapesti_Arkadban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b1061e-1b55-450b-b0a1-d4fafa1be1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede85c43-aba3-433b-beb3-442c284c2405","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Bombariado_van_a_budapesti_Arkadban","timestamp":"2018. május. 25. 13:41","title":"Bombariadó van a budapesti Árkádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64afeb15-9d5c-41d4-8ed7-15126caf66d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd parlament elfogadta azt a törvényt, melynek értelmében a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat is nemi erőszaknak számít, még akkor is, ha az aktust nem kísérte erőszak, vagy az azzal járó fenyegetés.","shortLead":"A svéd parlament elfogadta azt a törvényt, melynek értelmében a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat...","id":"20180524_A_nem_megegyezeses_szex_juliustol_nemi_eroszaknak_szamit_Svedorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64afeb15-9d5c-41d4-8ed7-15126caf66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab7f2f1-751d-4b4b-a775-0a3745f4651c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_A_nem_megegyezeses_szex_juliustol_nemi_eroszaknak_szamit_Svedorszagban","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"A nem megegyezéses szex júliustól nemi erőszaknak számít Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]