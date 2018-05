Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ba4a338-4ade-4f23-bba6-489d440ff2e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kereskedelmi miniszter szerint \"az évtizedek óta külföldről behozott áruk aláásták belföldi autóiparunkat\".","shortLead":"Az amerikai kereskedelmi miniszter szerint \"az évtizedek óta külföldről behozott áruk aláásták belföldi autóiparunkat\".","id":"20180524_Nemzetbiztonsagi_kockazatot_rejt_az_amerikai_autoimport","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba4a338-4ade-4f23-bba6-489d440ff2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed5be3c-708a-416c-8a46-4ba4d68bb716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nemzetbiztonsagi_kockazatot_rejt_az_amerikai_autoimport","timestamp":"2018. május. 24. 07:27","title":"Nemzetbiztonsági kockázatot rejt az amerikai autóimport?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóépület átmenetileg lakhatatlanná vált.","shortLead":"A lakóépület átmenetileg lakhatatlanná vált.","id":"20180524_Ledontotte_a_villam_egy_haz_kemenyet_Csepan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b266-d675-42e7-bfe6-de365d9546b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Ledontotte_a_villam_egy_haz_kemenyet_Csepan","timestamp":"2018. május. 24. 18:44","title":"Ledöntötte a villám egy ház kéményét Csépán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két megvádolt nő egy budapesti kormányhivatalnál dolgozott. ","shortLead":"A két megvádolt nő egy budapesti kormányhivatalnál dolgozott. ","id":"20180525_Korrupcioval_vadolnak_ket_kormanytisztviselot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10155210-08da-43d2-939c-fb625391c9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Korrupcioval_vadolnak_ket_kormanytisztviselot","timestamp":"2018. május. 25. 10:53","title":"Korrupcióval vádolnak két kormánytisztviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszó csütörtök délutáni Facebook-posztjában jelezte: mivel nem tudták megoldani személyes problémáikat, külön utakon folytatják.\r

","shortLead":"Az úszó csütörtök délutáni Facebook-posztjában jelezte: mivel nem tudták megoldani személyes problémáikat, külön utakon...","id":"20180524_Shane_Tusup_Katinka_megcsalt_ezert_valtunk_szet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8172dfcb-5d01-456b-a8de-245141c0205e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Shane_Tusup_Katinka_megcsalt_ezert_valtunk_szet","timestamp":"2018. május. 24. 22:17","title":"Shane Tusup: Katinka megcsalt, ezért váltunk szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel harminc év kihagyás után. ","shortLead":"Közel harminc év kihagyás után. ","id":"20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7917ea34-8e4a-4d01-a03c-1c5affbcd461","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","timestamp":"2018. május. 23. 16:26","title":"Tévésorozat főszereplőjeként tér vissza Richard Gere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb1d80b-da0a-4b1a-ba02-e4d07d820c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell. ","shortLead":"A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell. ","id":"20180524_Tul_sok_csomagot_kuldesz_vissza_Letilt_az_Amazon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcb1d80b-da0a-4b1a-ba02-e4d07d820c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64bdd6f-4625-40b7-a7c0-311a1a031a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Tul_sok_csomagot_kuldesz_vissza_Letilt_az_Amazon","timestamp":"2018. május. 24. 14:13","title":"Túl sok csomagot küldesz vissza? Letilt az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja a bizottság.","shortLead":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja...","id":"20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6d49a-ffd9-4f6b-888e-f12077ef91e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","timestamp":"2018. május. 23. 16:07","title":"Durva értékelés Brüsszelből: a gazdaságpolitika miatt javasol eljárást a bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]