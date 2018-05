Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","shortLead":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","id":"20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ed169-0a39-43d5-9b56-491585eb3a60","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","timestamp":"2018. május. 23. 14:02","title":"Vizsgálják a Loch Ness vízében élő ismeretlen lények DNS-ét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3064a17-03ea-47f7-bfce-867a530d87ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mamának már kín a mamahotel.","shortLead":"A mamának már kín a mamahotel.","id":"20180523_Bepereltek_a_szulok_a_fiukat_mert_nem_akar_elkoltozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3064a17-03ea-47f7-bfce-867a530d87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aef08-9c55-4320-a226-9115aa309071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180523_Bepereltek_a_szulok_a_fiukat_mert_nem_akar_elkoltozni","timestamp":"2018. május. 23. 09:56","title":"Beperelték a szülők a fiukat, mert nem akar elköltözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg az javasolta, hogy az orosz demokratákról nevezzék el a teret, de orosz ellenzékiekkel, valamint a Litvániában politikai menedékjogot kapott orosz állampolgárokkal találkozva megváltoztatta a véleményét.","shortLead":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg...","id":"20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835cd6fb-60e6-44ff-848f-9e3ad2a13849","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","timestamp":"2018. május. 24. 12:21","title":"Nyemcovról nevezték el Vilniusban az orosz követség előtti teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","shortLead":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","id":"20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ba87-9f9b-41da-b7a3-5e653e37d48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Az Esőember rendezője kapja az életműdíjat Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi találkozóra hívott egy nőt Pécsen, ám ott nem egyedül, hanem több társával jelent meg. A nő is hívta a családját, ez után kezdődtek a bajok.","shortLead":"Egy férfi találkozóra hívott egy nőt Pécsen, ám ott nem egyedül, hanem több társával jelent meg. A nő is hívta...","id":"20180523_Egymasnak_esett_ket_csalad_egy_no_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c512b7d4-5cd0-40b3-a1ae-2426b2f87d72","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egymasnak_esett_ket_csalad_egy_no_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 18:22","title":"Egymásnak esett két család egy nő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német külügyminiszter szerint messze még a kompromisszum.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint messze még a kompromisszum.","id":"20180524_Irani_atomalku_Europa_tovabbra_sem_ert_egyet_Washingtonnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9b545-20bc-4962-ad4d-7539768bf597","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Irani_atomalku_Europa_tovabbra_sem_ert_egyet_Washingtonnal","timestamp":"2018. május. 24. 07:20","title":"Iráni atomalku: Európa továbbra sem ért egyet Washingtonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7777fd68-2be7-480d-a8b4-47a50dfa7229","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népszavazáson döntenek pénteken Írország polgárai arról, hogy megváltoztassák-e a szigorú abortusztörvényt, amely miatt évente ír nők ezrei utaznak külföldre, hogy művi terhességmegszakítást hajtsanak végre. Az előrejelzések szerint kis többségben vannak a reformpártiak.","shortLead":"Népszavazáson döntenek pénteken Írország polgárai arról, hogy megváltoztassák-e a szigorú abortusztörvényt, amely miatt...","id":"20180525_Megkezdodott_az_ir_abortuszreferendum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7777fd68-2be7-480d-a8b4-47a50dfa7229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d751-5677-492d-8787-cd8b3635b2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Megkezdodott_az_ir_abortuszreferendum","timestamp":"2018. május. 25. 08:01","title":"Megkezdődött az ír abortuszreferendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]