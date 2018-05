Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

BBC: Trump ügyvédje pénzt kapott azért, hogy Porosenkót bejuttassa az amerikai elnökhöz
Az ukrán államfő a brit közszolgálati média szerint így akart egy titkos csatornát nyitni az amerikai elnök felé.
2018. május. 23. 22:02

Szöulban lefagytak Trump döntésétől
Próbálják kitalálni, miért mondta le az amerikai elnök a Kim Dzsong Unnal való csúcstalálkozót.
2018. május. 24. 18:49

Maggie Gyllenhaal megküzdött azért, hogy női orgazmust lássunk a képernyőn
Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.
2018. május. 25. 09:10

Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank
Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek.
2018. május. 24. 17:21

A nem megegyezéses szex júliustól nemi erőszaknak számít Svédországban
A svéd parlament elfogadta azt a törvényt, melynek értelmében a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat is nemi erőszaknak számít, még akkor is, ha az aktust nem kísérte erőszak, vagy az azzal járó fenyegetés.
2018. május. 24. 15:15

Erős ígéret: 45 napig bírja az új androidos telefon, ami szinte csak képernyőből áll
Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is figyelemre méltó darabnak ígérkezik.
2018. május. 25. 11:03

Több egyetemen is új rektorokat nevezett ki Áder
A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.
2018. május. 24. 20:26

"Versenyképességi fordulatról" beszélt Varga Mihály
Egy nemzetközi rangsorban Magyarország öt helyet lépett előre.
2018. május. 24. 11:08 ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64afeb15-9d5c-41d4-8ed7-15126caf66d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd parlament elfogadta azt a törvényt, melynek értelmében a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat is nemi erőszaknak számít, még akkor is, ha az aktust nem kísérte erőszak, vagy az azzal járó fenyegetés.","shortLead":"A svéd parlament elfogadta azt a törvényt, melynek értelmében a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat...","id":"20180524_A_nem_megegyezeses_szex_juliustol_nemi_eroszaknak_szamit_Svedorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64afeb15-9d5c-41d4-8ed7-15126caf66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab7f2f1-751d-4b4b-a775-0a3745f4651c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_A_nem_megegyezeses_szex_juliustol_nemi_eroszaknak_szamit_Svedorszagban","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"A nem megegyezéses szex júliustól nemi erőszaknak számít Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is figyelemre méltó darabnak ígérkezik.","shortLead":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is...","id":"20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0e4f79-4222-49cf-bced-c77509432de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","timestamp":"2018. május. 25. 11:03","title":"Erős ígéret: 45 napig bírja az új androidos telefon, ami szinte csak képernyőből áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","shortLead":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","id":"20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f141dcc-5a66-4ce5-a928-956b66d6244c","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","timestamp":"2018. május. 24. 20:26","title":"Több egyetemen is új rektorokat nevezett ki Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi rangsorban Magyarország öt helyet lépett előre.","shortLead":"Egy nemzetközi rangsorban Magyarország öt helyet lépett előre.","id":"20180524_Versenykepessegi_fordulatrol_beszelt_Varga_Mihaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa27d9d-ef7b-4499-895c-6a6d8a2c0174","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Versenykepessegi_fordulatrol_beszelt_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. május. 24. 11:08","title":"\"Versenyképességi fordulatról\" beszélt Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]