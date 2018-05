Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg az javasolta, hogy az orosz demokratákról nevezzék el a teret, de orosz ellenzékiekkel, valamint a Litvániában politikai menedékjogot kapott orosz állampolgárokkal találkozva megváltoztatta a véleményét.","shortLead":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg...","id":"20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835cd6fb-60e6-44ff-848f-9e3ad2a13849","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","timestamp":"2018. május. 24. 12:21","title":"Nyemcovról nevezték el Vilniusban az orosz követség előtti teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szinte egyhangúlag választották meg Molnár Zsoltot a fővárosi MSZP élére, de vannak a pártban, akik fenntartással kezelik a korábban gyanúba keveredett politikust. Molnár azt mondja, szóbeszéd, hogy jóban van a Fidesszel, viszont szocialista gyűlöletkampány az önkormányzati választáson sem lesz.","shortLead":"Szinte egyhangúlag választották meg Molnár Zsoltot a fővárosi MSZP élére, de vannak a pártban, akik fenntartással...","id":"20180526_Nem_arulo_mar_Molnar_Zsolt_vagy_csak_nem_erdekel_senkit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed8fd2-8034-4831-9703-03b17367095c","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Nem_arulo_mar_Molnar_Zsolt_vagy_csak_nem_erdekel_senkit","timestamp":"2018. május. 26. 07:30","title":"Nem áruló már az MSZP-s Molnár Zsolt, vagy csak nem érdekel senkit, ha mégis az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség.","shortLead":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette...","id":"20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944fc89-dd7a-4c19-8718-ed22d3724683","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 15:29","title":"Vége: Letartóztatták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","shortLead":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","id":"20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a89331-6c6a-4700-9bb7-43cb93d89c75","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 25. 18:49","title":"Trump mégis találkozna Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat az ügyleteket mutatta be részletesen az Adózóna, amelyekről az áfatartalmuk miatt július 1-jétől adatot kell szolgáltatni a NAV részére.","shortLead":"Azokat az ügyleteket mutatta be részletesen az Adózóna, amelyekről az áfatartalmuk miatt július 1-jétől adatot kell...","id":"20180525_Erre_keszuljon_aki_adatot_szolgaltat_a_NAVnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c5b128-6829-420a-9ee4-d683fc227512","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_Erre_keszuljon_aki_adatot_szolgaltat_a_NAVnak","timestamp":"2018. május. 25. 11:59","title":"Erre készüljön, aki adatot szolgáltat a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","shortLead":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. 