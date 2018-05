Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban nőtt az elmúlt időszakban. De hol húzódik a fővárosba ingázás határa, és hogyan alakul a második agglomerációs körzet ingatlanpiaca?","shortLead":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban...","id":"20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74389b2-a134-4b62-a63e-7c90eaf9c0f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","timestamp":"2018. május. 25. 10:40","title":"Ennyit ingáznak a fővárosiak az elérhető ingatlanárakért – kis ingatlankörkép 30 kilométeren túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d63e0f-24f8-4a46-ac8f-03a2fc8ed83d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat ember, köztük a magyar buszvezető ellen is vádat emelt a veronai államügyész. A tárgyalás október elején lesz az olasz város bíróságán. ","shortLead":"Hat ember, köztük a magyar buszvezető ellen is vádat emelt a veronai államügyész. A tárgyalás október elején lesz...","id":"20180525_Vadat_emeltek_a_veronai_buszt_vezeto_magyar_sofor_ellen_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d63e0f-24f8-4a46-ac8f-03a2fc8ed83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53d2930-139b-4a21-9d3f-63626f61c69c","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Vadat_emeltek_a_veronai_buszt_vezeto_magyar_sofor_ellen_is","timestamp":"2018. május. 25. 06:47","title":"Vádat emeltek a veronai buszt vezető magyar sofőr ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vezéreszme Orbán szerint a kereszténydemokrácia lesz, amely megvédi a határokat és az egy férfi–egy nő kapcsolatára épülő családeszmét is. ","shortLead":"Az új vezéreszme Orbán szerint a kereszténydemokrácia lesz, amely megvédi a határokat és az egy férfi–egy nő...","id":"20180525_Orban_A_liberalis_demokracia_kiurult_uj_vezereszmere_van_szukseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeaf34f-e62b-42a4-8f7e-c1640f78e793","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Orban_A_liberalis_demokracia_kiurult_uj_vezereszmere_van_szukseg","timestamp":"2018. május. 25. 07:55","title":"Orbán: A liberális demokrácia kiürült, új vezéreszmére van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen balesetek is voltak. ","shortLead":"Több helyen balesetek is voltak. ","id":"20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5f570-74e4-4262-b609-51959b8197e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","timestamp":"2018. május. 25. 08:44","title":"Óriásiak a dugók a főváros környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea lakásán fellelt cégbirodalom után egy újabbra, bár kétségkívül kisebbre bukkantunk az új erőforrás miniszter környezetében.","shortLead":"A nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea lakásán fellelt cégbirodalom után...","id":"20180524_Kasler_Miklost_csaladtagok_cegei_veszik_korul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d58db9f-7623-44ff-915c-9afd49b7bcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Kasler_Miklost_csaladtagok_cegei_veszik_korul","timestamp":"2018. május. 24. 17:16","title":"Kásler Miklóst családtagok cégei veszik körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","shortLead":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","id":"20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a89331-6c6a-4700-9bb7-43cb93d89c75","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 25. 18:49","title":"Trump mégis találkozna Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két kocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 58-as kilométernél.","shortLead":"Két kocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 58-as kilométernél.","id":"20180525_harmas_karambol_kulcsnal_lezartak_a_6os_utat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768246c-a77c-4346-92ef-e520dba669ff","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_harmas_karambol_kulcsnal_lezartak_a_6os_utat","timestamp":"2018. május. 25. 10:10","title":"Hármas karambol Kulcsnál, lezárták a 6-os utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba4a91b-37a7-4348-857d-2617336718ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felmérése a három éven aluli gyerekek médiahasználati szokásairól nem reprezentatív, de így is több mint ezren vettek részt benne. ","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felmérése a három éven aluli gyerekek médiahasználati szokásairól nem...","id":"20180525_a_haromevesek_szuleinek_harmada_nem_figyeli_mit_nez_a_teveben_a_csemeteje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba4a91b-37a7-4348-857d-2617336718ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7f716d-cb67-43f6-81f9-5afc3ba83742","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_a_haromevesek_szuleinek_harmada_nem_figyeli_mit_nez_a_teveben_a_csemeteje","timestamp":"2018. május. 25. 14:22","title":"A háromévesek szüleinek harmada nem figyeli, mit néz a tévében a csemetéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]