Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter egy nem túl előkelő budai vendéglátóhelyen, a Fióka étteremben találkozott Vizi Attila Gergellyel, a miniszterelnök vejének, Tiborcz István üzlettársával.","shortLead":"A volt miniszter egy nem túl előkelő budai vendéglátóhelyen, a Fióka étteremben találkozott Vizi Attila Gergellyel...","id":"20180524_Tiborcz_Istvan_uzlettarsaval_targyalt_Lazar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8f0ff-e9ea-4bef-b2a8-6291b15908fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tiborcz_Istvan_uzlettarsaval_targyalt_Lazar","timestamp":"2018. május. 24. 17:01","title":"Tiborcz István üzlettársával tárgyalt Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány egyáltalán nem veszi komolyan a netszerte egyre gyakrabban feltűnő kamuhírek problémáját.","shortLead":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány...","id":"20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb18ed6-233c-48bc-928f-df60c164d3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2018. május. 24. 17:03","title":"Ön szerint melyik a rosszabb: ha a kormány teszi ki a netre az álhíreket, vagy ha az üldözésük nevében másokat cenzúráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","shortLead":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","id":"20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d327c-19e2-40ca-91b1-cf932e9880a1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","timestamp":"2018. május. 25. 13:43","title":"10 kilométeres kocsisor kígyózik az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b661238-79a6-4b85-8529-68413086a926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A költségvetési pénzek osztogatásával, illetve visszatartásával igyekszik megosztani Brüsszel a visegrádi négyeket, a Politico híroldal értesülései szerint Orbán Viktor némi EU-s pénzért hajlandó magára hagyni Lengyelországot is. ","shortLead":"A költségvetési pénzek osztogatásával, illetve visszatartásával igyekszik megosztani Brüsszel a visegrádi négyeket...","id":"20180525_Az_oszd_meg_es_uralkodj_elvet_alkalmazza_Brusszel_a_visegradi_negyek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b661238-79a6-4b85-8529-68413086a926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e6921-e808-4765-85b7-c9cc15fde577","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Az_oszd_meg_es_uralkodj_elvet_alkalmazza_Brusszel_a_visegradi_negyek_ellen","timestamp":"2018. május. 25. 15:08","title":"Az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazza Brüsszel a visegrádi négyek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van hová fejlődni.","shortLead":"Van hová fejlődni.","id":"20180525_Egy_abra_arrol_mekkora_a_baj_a_magyar_berekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a2199c-058d-4e08-8a78-1257ab5c9f4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Egy_abra_arrol_mekkora_a_baj_a_magyar_berekkel","timestamp":"2018. május. 25. 11:24","title":"Egy ábra arról, mekkora a baj a magyar bérekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Moses Farrow hosszú blogposztban fejtette ki véleményét az apját ért vádakról. Nem ez az első alkalom. ","shortLead":"Moses Farrow hosszú blogposztban fejtette ki véleményét az apját ért vádakról. Nem ez az első alkalom. ","id":"20180524_Woody_Allen_fia_hosszu_bejegyzesben_vedte_meg_edesapjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952c582d-5b91-4fc8-80dc-149919386284","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Woody_Allen_fia_hosszu_bejegyzesben_vedte_meg_edesapjat","timestamp":"2018. május. 24. 14:20","title":"Woody Allen fia hosszú bejegyzésben védte meg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el az életveszélyes határt.","shortLead":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el...","id":"20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baa894-d261-4590-bba5-e883e1b241c5","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","timestamp":"2018. május. 24. 21:25","title":"Egy óra alatt is meghalhat egy forró autóban hagyott gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]