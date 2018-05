Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve némi kézügyességre és gyakorlatra.","shortLead":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve...","id":"20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8b4aa5-62db-4ad5-bac4-d28ada2ce143","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","timestamp":"2018. május. 25. 06:41","title":"A nap videója: Ilyen könnyedséggel játszadozik egy markológép személyautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is esős időt mondanak.","shortLead":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is...","id":"20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ebdf-a50e-442d-a058-26775592b0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","timestamp":"2018. május. 25. 07:08","title":"Medencényi eső hullott az országra, volt, ahol utcákat lepett el a víz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A botrányos szétválás következtében összeomolhat a Hosszú-Tusup cégbirodalom - írja a Bors.","shortLead":"A botrányos szétválás következtében összeomolhat a Hosszú-Tusup cégbirodalom - írja a Bors.","id":"20180526_Ezzel_a_huzassal_Tusup_beinditotta_a_kereskedelmi_haborut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc105165-83c4-4944-98a1-736817416346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180526_Ezzel_a_huzassal_Tusup_beinditotta_a_kereskedelmi_haborut","timestamp":"2018. május. 26. 07:52","title":"\"Ezzel a húzással Tusup beindította a kereskedelmi háborút\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb8c7b6-08d4-4939-918e-be7acae71179","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","timestamp":"2018. május. 26. 10:38","title":"„Ezt is mi fizetjük?” – szétkapták a kipakolt dekoltázzsal szelfiző Rogán Cecíla - Sarka Kata duót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b3942-93ce-4896-bf70-7a4a451b0e70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még javában zajlik a Budapest 2024 Zrt. végelszámolása, májustól legalább bérleti díjat nem kell már fizetnie az új székhelyéért.","shortLead":"Még javában zajlik a Budapest 2024 Zrt. végelszámolása, májustól legalább bérleti díjat nem kell már fizetnie az új...","id":"20180524_Egeszen_mostanaig_irodat_berelt_a_ceg_amelyik_a_budapesti_olimpia_korul_babaskodott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b3942-93ce-4896-bf70-7a4a451b0e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679ae7e-e4a3-410c-a61a-7046fb0514c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Egeszen_mostanaig_irodat_berelt_a_ceg_amelyik_a_budapesti_olimpia_korul_babaskodott","timestamp":"2018. május. 24. 16:26","title":"Egészen mostanáig irodát bérelt a cég, amelyik a budapesti olimpia körül bábáskodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","shortLead":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","id":"20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cb6c04-1ee1-4fa7-b2e2-e04d00ed88a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","timestamp":"2018. május. 25. 09:23","title":"Nem volt jogosítványa a Ceglédbercelnél balesetet okozó román sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","shortLead":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","id":"20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d327c-19e2-40ca-91b1-cf932e9880a1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","timestamp":"2018. május. 25. 13:43","title":"10 kilométeres kocsisor kígyózik az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Utóbbiért nem kap pénzt, így nem világos, hogy mi szükség van a kétféle titulusra.","shortLead":"Utóbbiért nem kap pénzt, így nem világos, hogy mi szükség van a kétféle titulusra.","id":"20180526_Furjes_Balazs_allamtitkarkent_is_fovarosi_kormanybiztos_marad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f707238-2e09-468f-b769-03e35b8e8fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Furjes_Balazs_allamtitkarkent_is_fovarosi_kormanybiztos_marad","timestamp":"2018. május. 26. 10:20","title":"Fürjes Balázs államtitkárként is fővárosi kormánybiztos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]