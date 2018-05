Soros György szerint rossz döntés volt az EU-ból való kiválásról szóló brit népszavazás, ezért is támogatja a maradáspárti Best For Britain civil szervezetet. A magyar származású amerikai milliárdos azokra a támadásokra válaszolt most a Daily Mail vasárnapi kiadásában, amelyek szerint ő "idegen plutokrata", kampánytámogatása "mérgező", ezért azt vissza kellene fizetni, neki pedig vissza kéne vonulnia a brit politikából. Soros hangsúlyozza: bár múltja Magyarországhoz és az Egyesült Államokhoz köti, a háború után Anglia adott neki menedéket, és bár csak kilenc évet töltött ott, máig házat tart fenn Londonban.

Soros hangsúlyozza: máig szenvedélyesen hisz a nyílt társadalom eszméjében, amelyben az emberek megválaszthatják vezetőiket és ahol a döntéseket nyugodt, racionális viták előzik meg. Büszkén vállalja, hogy támogatója a Best for Britain-nek, és "tragikus hibának" nevezi a Brexitet, amely szerinte Nagy-Britanniának és Európának is rossz.

Európa Nagy-Britannia nélkül nehezebben fogja tudni megvédeni és hirdetni a demokratikus eszméket - állítja Soros a cikkben, ráadásul a brit távolmaradással nehezebb lesz keresztülvinni a szükséges intézményi reformokat. Gazdaságilag Európa elveszíti harmadik legnagyobb gazdaságát és a liberális gazdaságpolitika legerősebb képviselőjét. Soros javaslata ezért az, hogy nagy többségű parlamenti döntés állítsa meg a Brexitet - bár az, hogy ez hogyan írhatna felül egy érvényes népszavazást, nem derül ki a cikkből.