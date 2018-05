Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyelvi képzések várhatóan szeptember közepétől indulnak.","shortLead":"A nyelvi képzések várhatóan szeptember közepétől indulnak.","id":"20180526_Hianyzik_a_nyelvvizsga_Semmi_gond_uj_diplomamento_program_indul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a44dba9-bcdc-46ea-89c9-dc0b9cbd84c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Hianyzik_a_nyelvvizsga_Semmi_gond_uj_diplomamento_program_indul","timestamp":"2018. május. 26. 09:50","title":"Hiányzik a nyelvvizsga? Semmi gond, új diplomamentő program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane Tusuppal kitört újabb viszály miatt nem működik, de Instagram-oldalán ott a friss hír.","shortLead":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane...","id":"20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92deba25-0d0d-46c8-90c9-deb008e72eaf","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 26. 11:16","title":"Erős visszatérés: Hosszú Katinka jó idővel győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7343bda-9b41-4a30-964a-5ec90016d7f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt írták, hogy a menet közbeni mérésekre alkalmas kocsival nem kell a mért járművel azonos sebességgel, ugyanabban a sávban haladni. ","shortLead":"Azt írták, hogy a menet közbeni mérésekre alkalmas kocsival nem kell a mért járművel azonos sebességgel, ugyanabban...","id":"20180525_rendorseg_a_civil_autok_bevetese_kozlekedesbiztonsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7343bda-9b41-4a30-964a-5ec90016d7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037d37f-220c-4e57-ba2e-0ed2fc6a3498","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_rendorseg_a_civil_autok_bevetese_kozlekedesbiztonsag","timestamp":"2018. május. 25. 13:36","title":"Így magyarázza a rendőrség a civil autók bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kétéves gyermek egy óra alatt súlyos károsodásokat szenvedhet a felforrósodott autóban, és akár halállal végződő hipertermia (megemelkedett testhőmérséklet) is kialakulhat nála – figyelmeztetnek amerikai kutatók a Temperature című folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"Egy kétéves gyermek egy óra alatt súlyos károsodásokat szenvedhet a felforrósodott autóban, és akár halállal végződő...","id":"20180525_autoban_hagyott_gyerek_hipertermia_hoguta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5f27e9-d2ed-4434-a799-df6f8a76bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_autoban_hagyott_gyerek_hipertermia_hoguta","timestamp":"2018. május. 25. 05:31","title":"47 fokos levegő, 51 fokos ülések: egy óra alatt végzetessé válik a forró autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73479169-ba34-4ca2-8fc1-f7759e4fe997","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Hallgatni kellett volna a kommentelőkre!","shortLead":"Hallgatni kellett volna a kommentelőkre!","id":"20180525_Cegledi_Megbuktunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73479169-ba34-4ca2-8fc1-f7759e4fe997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfd8c88-9af8-407f-84dd-ab0a5a6d1c0b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180525_Cegledi_Megbuktunk","timestamp":"2018. május. 25. 12:00","title":"Ceglédi: Megbuktunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248f3c39-2e01-42f4-8c1c-89cc73a4f5cb","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Pedig a Millennium idején is sok akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy álljon Lechner Ödön remeke. Ferenc Józsefnek például nagyon nem tetszett.","shortLead":"Pedig a Millennium idején is sok akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy álljon Lechner Ödön remeke. Ferenc Józsefnek...","id":"201817__iparmuveszeti_muzeum__elszallo_koltsegek__fanyalgo_konzervativok__tulsagosan_indus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248f3c39-2e01-42f4-8c1c-89cc73a4f5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c863bd0-2bec-4f08-aa61-79b9d3358ce2","keywords":null,"link":"/kultura/201817__iparmuveszeti_muzeum__elszallo_koltsegek__fanyalgo_konzervativok__tulsagosan_indus","timestamp":"2018. május. 26. 14:00","title":"Annak idején 7 év alatt épült meg az Iparművészeti, most ennyi ideig tartott bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban nőtt az elmúlt időszakban. De hol húzódik a fővárosba ingázás határa, és hogyan alakul a második agglomerációs körzet ingatlanpiaca?","shortLead":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban...","id":"20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74389b2-a134-4b62-a63e-7c90eaf9c0f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","timestamp":"2018. május. 25. 10:40","title":"Ennyit ingáznak a fővárosiak az elérhető ingatlanárakért – kis ingatlankörkép 30 kilométeren túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Lakatos Béla, Ács polgármestere a minap bocsánatkérésre kényszerült, amiért minősíthetetlen hangnemben beszélt a helyi iskola tanáraival. Nem mentségként, de magyarázatként beszél egy családi tragédiáról, amely nagyon megrázta. HVG-portré.","shortLead":"Lakatos Béla, Ács polgármestere a minap bocsánatkérésre kényszerült, amiért minősíthetetlen hangnemben beszélt a helyi...","id":"201821_lakatos_bela","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202efbfb-073c-49e4-b6dc-5f7302246c12","keywords":null,"link":"/itthon/201821_lakatos_bela","timestamp":"2018. május. 26. 15:00","title":"\"Tanulnom kellett, hogy kultúrkörökben is elfogadhatóan tudjak viselkedni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]