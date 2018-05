Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz tagadja, hogy beavatkozna a szlovéniai választási kampányba.","shortLead":"A Fidesz tagadja, hogy beavatkozna a szlovéniai választási kampányba.","id":"20180526_Illegalis_kampanyfinanszirozast_folytat_a_Fidesz_a_szomszedunkban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8c6660-6ae5-448b-b5b9-da32ad67d2af","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Illegalis_kampanyfinanszirozast_folytat_a_Fidesz_a_szomszedunkban","timestamp":"2018. május. 26. 13:20","title":"Illegális kampányfinanszírozást folytat a Fidesz a szomszédunkban?"},{"available":true,"c_guid":"5f094db5-edbb-4ec8-a9d6-54152f29b1bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sem az FC Liverpool, sem a címvédő Real Madrid nem ért el veretlenül a Bajnokok Ligája kijevi fináléjáig.","shortLead":"Sem az FC Liverpool, sem a címvédő Real Madrid nem ért el veretlenül a Bajnokok Ligája kijevi fináléjáig.","id":"20180526_A_Liverpool_kevesebbszer_kapott_ki_a_dontoig_mint_a_Real","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f094db5-edbb-4ec8-a9d6-54152f29b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2a2dcb-82dd-4fa8-8299-a096f3506b06","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_Liverpool_kevesebbszer_kapott_ki_a_dontoig_mint_a_Real","timestamp":"2018. május. 26. 20:10","title":"A Liverpool kevesebbszer kapott ki a döntőig, mint a Real"},{"available":true,"c_guid":"597c16f9-0d3d-453f-bf3b-287740adb7ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180526_Vegre_kiderult_miert_keszulhetett_el_a_hercegi_eskuvo_legcukibb_fotoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597c16f9-0d3d-453f-bf3b-287740adb7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed02c4a-1ab0-4883-a332-e6a2f1512039","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Vegre_kiderult_miert_keszulhetett_el_a_hercegi_eskuvo_legcukibb_fotoja","timestamp":"2018. május. 26. 07:50","title":"Végre kiderült, miért készülhetett el a hercegi esküvő legcukibb fotója"},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen"},{"available":true,"c_guid":"7ebcef11-ea98-4504-89db-c16255ab09d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő épp a mobiljával volt elfoglalva, amikor megsemmisített egy majdnem 100 éves autót.","shortLead":"A nő épp a mobiljával volt elfoglalva, amikor megsemmisített egy majdnem 100 éves autót.","id":"20180527_ford_model_a_toyota_baleset_veteran_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ebcef11-ea98-4504-89db-c16255ab09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b186-78f7-4b1d-8470-fb8c770f4065","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_ford_model_a_toyota_baleset_veteran_auto","timestamp":"2018. május. 27. 08:21","title":"87 évet kibírt a Ford Model A, aztán jött a nő a Toyotával"},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként az ország délkeleti része készülhet felhőszakadásra.","shortLead":"Főként az ország délkeleti része készülhet felhőszakadásra.","id":"20180526_Figyelem_orakon_belul_johet_a_zivatar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f92984-c6be-4acb-82eb-2460a51b09ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Figyelem_orakon_belul_johet_a_zivatar","timestamp":"2018. május. 26. 12:44","title":"Figyelem, órákon belül jöhet a zivatar"},{"available":true,"c_guid":"ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","shortLead":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","id":"20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcae86d-e2a4-49e6-ba5f-1225ead0e95b","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","timestamp":"2018. május. 25. 15:01","title":"Star Trek parkot építhet a Universal"},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal az elmúlt fél évszázadra is egy kicsit másképp emlékeznénk. ","shortLead":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal...","id":"20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21c317-416d-4dc0-928a-5aff28ac9e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","timestamp":"2018. május. 27. 07:15","title":"Egy életmű mint olyan - 70 éves Presser Gábor"}