[{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Furcsa nyilatkozatot adott Ronaldo, távozhat a Real Madridból.","shortLead":"Furcsa nyilatkozatot adott Ronaldo, távozhat a Real Madridból.","id":"20180527_Cristiano_Ronaldo_elszolta_magat_a_BL_donto_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ba7cb-119f-4d63-926f-d568ac31cb41","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Cristiano_Ronaldo_elszolta_magat_a_BL_donto_utan","timestamp":"2018. május. 27. 08:04","title":"Cristiano Ronaldo elszólta magát a BL döntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","shortLead":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","id":"20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f364ca7b-e20c-4b6f-8aa0-9559def2e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","timestamp":"2018. május. 25. 20:40","title":"Halálos baleset történt, lezárták a 61-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lett a gépen.","shortLead":"Hatalmas buli lett a gépen.","id":"20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f0668-4ef1-4bb1-8ed6-223dcafeec46","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","timestamp":"2018. május. 27. 12:06","title":"Hegedűművész nyugtatta meg az utasokat kényszerleszállás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Büszkén és meghatottan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután szombaton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Büszkén és meghatottan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután szombaton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját...","id":"20180526_Fucsovics_gyerekkorom_ota_errol_almodtam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c821807-bd94-40e8-a8c6-f764df68bc9f","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_gyerekkorom_ota_errol_almodtam","timestamp":"2018. május. 26. 21:27","title":"Fucsovics: Gyerekkorom óta erről álmodtam, hogy ATP-tornát nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. 