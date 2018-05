Ahogy arról beszámoltunk, hősként ünnepel a francia sajtó egy 22 éves Maliból érkezett, papírok nélküli bevándorlót, Mamoudou Gassamát, aki szombat este egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva mentett meg egy négyéves gyereket, aki egy negyedik emeleti erkély korlátjáról lógott az utca felett.

Gassamának gratulált Anne Hidalgo párizsi polgármester is, aki telefonon beszélt vele, hétfőn pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta az államfői rezidencián, az Elysée-palotában.

Gassama elmesélte Macronnak is, hogy mi történt szombat este, és hogy gondolkodás nélkül cselekedett, hogy megmentse a kisgyereket, aki egyébként elmondása szerint megsérült a lábán, és nagyon sírt. Macron gratulált is Gassamának: "Bravo" – mondta az elnök.

A francia kormány szóvivője, Benjamin Griveaux egy Twitter-posztban azt írta, hogy Mamoudou Gassama hősiesen viselkedett, amikor megmentette egy gyermek életét Párizsban anélkül, hogy a sajátjára gondolt volna. "Ez a tett, amely hatalmas bátorságról árulkodik, és hű a köztársaságunk szolidaritási értékeihez, meg kell, hogy nyissa előtte a kapukat a nemzeti közösségünkbe" – írta Griveaux, sejtetve, hogy a Franciaországba illegális bevándorlóként érkezett Gassama hamarosan megkaphatja az állampolgárságot.

Ugyanígy nyilatkozott Macron is a találkozó után, ahol egy bátorsági érmet is adott a fiatalembernek, valamint közölte, a hősies tette elismeréseként az országban illegálisan tartózkodó Gassamának a lehető legrövidebb időn belül legalizálják a helyzetét. Az elnök azt is bejelentette, hogy a párizsi tűzoltók készek befogadni a férfit a soraik közé, valamint azt is javasolta a fiatalembernek, hogy folyamodjon állampolgárságért.