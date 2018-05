Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","shortLead":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","id":"20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f48d-2056-4d96-a3ad-ca468ef8d603","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","timestamp":"2018. május. 26. 07:20","title":"Exit poll: az abortusz liberalizálására szavaztak az írek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","shortLead":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","id":"20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb42ecc-fbb7-49c9-83dc-eaf77b9c074a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","timestamp":"2018. május. 27. 00:31","title":"BL-döntő: zseniális képpel trollkodta meg a Liverpoolt Jeremy Clarkson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","shortLead":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","id":"20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6ff20e-0e03-4540-a758-14fe0559d3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","timestamp":"2018. május. 26. 19:25","title":"Francia tinédzserek hekkelték meg a Despacitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.","shortLead":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki...","id":"20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7be216-b4d6-4290-9760-159232eacd19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","timestamp":"2018. május. 26. 08:03","title":"Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 foknál is melegebb idő várható jövő héten, de nem maradnak el a viharok sem. ","shortLead":"30 foknál is melegebb idő várható jövő héten, de nem maradnak el a viharok sem. ","id":"20180527_Viharos_meleg_var_rank__heti_elorejelzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce05f33-5051-4266-812c-fef183278bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Viharos_meleg_var_rank__heti_elorejelzes","timestamp":"2018. május. 27. 09:44","title":"Viharos meleg vár ránk - heti előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új módszerrel.","shortLead":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új...","id":"20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb0043-adf1-40c6-9159-53219f99f7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","timestamp":"2018. május. 27. 04:01","title":"Így mérnek a rendőrök a civil rendőrautóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","shortLead":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","id":"20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e90cb-9a63-4faa-9ed2-235e976156fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 27. 12:14","title":"Az osztrák belügyminiszter a határok lezárásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]