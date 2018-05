Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","shortLead":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","id":"20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a0871-d5e5-4f12-ada0-49ddddfdd792","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","timestamp":"2018. május. 28. 15:52","title":"Megduplázódott a kivándorolt magyarok száma 2012 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","shortLead":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","id":"20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63bb5b-6473-4fc1-8afc-7b10ad2dc131","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","timestamp":"2018. május. 27. 15:51","title":"Alföldi az utolsó adásra azonnal igent mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve hatótávja fel van tüntetve.","shortLead":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve...","id":"20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9361cb5-af95-4773-87b9-08e51103795f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","timestamp":"2018. május. 27. 06:41","title":"Egyetlen zseniális ábrán szinte minden fontos dolog, amit a múlt, jelen és jövő villanyautóiról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat egy civil szervezet.","shortLead":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat...","id":"20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68511ebc-0c1f-4969-906b-f64d9f542df0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 26. 19:38","title":"Budaházy György testvére Magyarország pusztulásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőjéről azért van egy sejtelmes elképzelése.","shortLead":"A jövőjéről azért van egy sejtelmes elképzelése.","id":"20180527_Hajdu_Peter_ugy_gondolja_hogy_a_csucson_hagyja_abba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b995e0-ac5b-44d3-9e2c-680ea1706e6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hajdu_Peter_ugy_gondolja_hogy_a_csucson_hagyja_abba","timestamp":"2018. május. 27. 10:50","title":"Hajdú Péter úgy gondolja, hogy a csúcson hagyja abba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","shortLead":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","id":"20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baefc69-56d5-429f-957a-ba3a294bd4cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","timestamp":"2018. május. 28. 16:30","title":"Paypassos terminált kapnak az utcai zenészek Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2511b-a9d3-42c4-84c9-ce0bb9e1b46f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Harry Potter szülőanyjának, J.K. Rowlingnak Robert Galbraith álnéven írt bestsellerein alapuló, C.B. STRIKE című hétrészes sorozat június 1-étől lesz látható az HBO GO-n.\r

\r

","shortLead":"A Harry Potter szülőanyjának, J.K. Rowlingnak Robert Galbraith álnéven írt bestsellerein alapuló, C.B. STRIKE című...","id":"20180528_Jon_a_JK_Rowlingkrimibol_keszult_sorozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b2511b-a9d3-42c4-84c9-ce0bb9e1b46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc72671e-8044-4b7c-a6e3-b912d2c884d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Jon_a_JK_Rowlingkrimibol_keszult_sorozat","timestamp":"2018. május. 28. 14:45","title":"Jön a J.K. Rowling-krimiből készült sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20b7b96-0de8-4c6c-bb0d-347841f005d2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lengyelország azt szeretné, ha az Egyesült Államok állandó bázisokon egy egész páncélos hadosztályt állomásoztatna az ország területén. Varsó kétmilliárd dollárt szánna a projektre.","shortLead":"Lengyelország azt szeretné, ha az Egyesült Államok állandó bázisokon egy egész páncélos hadosztályt állomásoztatna...","id":"20180528_A_lengyeleknek_ketmilliard_dollart_is_megerne_az_allando_amerikai_katonai_jelenlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20b7b96-0de8-4c6c-bb0d-347841f005d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28cee78-2c11-4c27-8e0b-667efe6d73db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_A_lengyeleknek_ketmilliard_dollart_is_megerne_az_allando_amerikai_katonai_jelenlet","timestamp":"2018. május. 28. 15:49","title":"Miről is szól az orosz fenyegetést kiváltó lengyel javaslat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]