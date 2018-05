Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","shortLead":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","id":"20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6ff20e-0e03-4540-a758-14fe0559d3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","timestamp":"2018. május. 26. 19:25","title":"Francia tinédzserek hekkelték meg a Despacitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A B-Közép közölte, hogy nem az ő akciójuk keretében sérült meg a kisfiú a vasárnapi Fradi-meccsen, ők ugyanis nem engedélyezik a hanggránátokat. ","shortLead":"A B-Közép közölte, hogy nem az ő akciójuk keretében sérült meg a kisfiú a vasárnapi Fradi-meccsen, ők ugyanis nem...","id":"20180528_Fradiultrak_Tilos_hanggranatot_hasznalni_a_lelaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fa1eb9-d291-40c5-8bac-5e9bf58af54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Fradiultrak_Tilos_hanggranatot_hasznalni_a_lelaton","timestamp":"2018. május. 28. 09:40","title":"Elhatárolódtak a gyereket megsebesítő hanggránátozástól a Fradi-ultrák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik sem lehetetlen kérés, a kommunikációjuk nem lenne egyszerű Magyarországon.","shortLead":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik...","id":"20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc84de7-ff6f-4738-9526-e63cea8a07c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","timestamp":"2018. május. 27. 18:47","title":"A CDU megüzente: ezt a két feltételt kell a Fidesznek teljesítenie, különben repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f094db5-edbb-4ec8-a9d6-54152f29b1bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sem az FC Liverpool, sem a címvédő Real Madrid nem ért el veretlenül a Bajnokok Ligája kijevi fináléjáig.","shortLead":"Sem az FC Liverpool, sem a címvédő Real Madrid nem ért el veretlenül a Bajnokok Ligája kijevi fináléjáig.","id":"20180526_A_Liverpool_kevesebbszer_kapott_ki_a_dontoig_mint_a_Real","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f094db5-edbb-4ec8-a9d6-54152f29b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2a2dcb-82dd-4fa8-8299-a096f3506b06","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_Liverpool_kevesebbszer_kapott_ki_a_dontoig_mint_a_Real","timestamp":"2018. május. 26. 20:10","title":"A Liverpool kevesebbszer kapott ki a döntőig, mint a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","shortLead":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","id":"20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a0871-d5e5-4f12-ada0-49ddddfdd792","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","timestamp":"2018. május. 28. 15:52","title":"Megduplázódott a kivándorolt magyarok száma 2012 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra, hogy véget vessen Magyarország és Ukrajna „családi vitájának”. Czaputowicz arra utalt, hogy Magyarország hónapok óta akadályozza a NATO és Ukrajna közeledését, és azt követeli, hogy Kijev vonja vissza a magyar kisebbséget is sújtó oktatási törvényét, vagy 2023-ig halassza el annak bevezetését. ","shortLead":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra...","id":"20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7be2-d47b-411f-bb2d-6b6a3c942546","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","timestamp":"2018. május. 28. 14:05","title":"A lengyelek a NATO-főtitkár segítségét kérik a magyar-ukrán vita megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt a Realban eltöltött időkről. 24 óra alatt visszakozott.","shortLead":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt...","id":"20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b8883-706f-42cf-ae06-b5f3d53c6a1d","keywords":null,"link":"/sport/20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","timestamp":"2018. május. 28. 09:25","title":"C. Ronaldo már arról beszélt, hogy marad Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]