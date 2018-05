Hősként ünnepel a francia sajtó egy 22 éves Maliból érkezett, papírok nélküli bevándorlót, Mamoudou Gassamát, aki szombat este egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva mentett meg egy négyéves gyereket, aki egy negyedik emeleti erkély korlátjáról lógott az utca felett.

Az esetről felvétel is készült, amelyen az látszik, hogy bár a szomszédos erkélyről megpróbálják felhúzni a gyereket, nem érik el. Ekkor érkezik meg Gassama, aki fél perc alatt felmászik a negyedik emeletig, majd behúzza az erkélyre a kisfiút, miközben az utcán állók drukkkolnak neki. Íme:

A francia sajtó hamar kiderítette, hogy a kisfiú apja egyébként bevásárolni ment el, ezért hagyta otthon a gyereket, de őrizetbe vették.

A kisfiút megmentő hősről pedig az derült ki, hogy mindössze fél éve érkezett Franciaországba Maliból papírok nélkül, és épp a barátnőjével ment megnézni a BL-döntőt, amikor feltűnt neki a sokadalom az utcán. Megnézte, mi történik, majd nem nagyon gondolkodott, felmászott, és megmentette a kisfiút.

A párizsi "Pókemberként" is emlegetett Gassamát a Twitteren Párizs polgármestere, Anne Hidalgo is méltatta, valamint azt is közölte, hogy telefonon is beszéltek, a mali bevándorlót pedig hétfőn délelőtt Emmanuel Macron francia elnök is fogadja.