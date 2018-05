Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f094db5-edbb-4ec8-a9d6-54152f29b1bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sem az FC Liverpool, sem a címvédő Real Madrid nem ért el veretlenül a Bajnokok Ligája kijevi fináléjáig.","shortLead":"Sem az FC Liverpool, sem a címvédő Real Madrid nem ért el veretlenül a Bajnokok Ligája kijevi fináléjáig.","id":"20180526_A_Liverpool_kevesebbszer_kapott_ki_a_dontoig_mint_a_Real","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f094db5-edbb-4ec8-a9d6-54152f29b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2a2dcb-82dd-4fa8-8299-a096f3506b06","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_Liverpool_kevesebbszer_kapott_ki_a_dontoig_mint_a_Real","timestamp":"2018. május. 26. 20:10","title":"A Liverpool kevesebbszer kapott ki a döntőig, mint a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány ellenáll, harcol – a jól ismert magyar retorika egy ukrán médiakutató szervezet kutatásai alapján nagyon hasonló verzióban tűnik fel az orosz médiában is. Abban a médiában, ahol Orbán Viktor pozitív hős, és az ukrán-magyar válság is az Európa megosztottságát demonstráló esetként jelenik meg. A kormány akarva-akaratlanul is felerősíti az orosz információs hadviselés szólamait.","shortLead":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány...","id":"20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da57556d-5e5b-4d64-899e-e17cd49cbc75","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","timestamp":"2018. május. 28. 06:30","title":"Elképesztő, mennyire hasonlít Orbán és az orosz média Európa-képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","shortLead":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","id":"20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb91089-905d-47d8-959c-d8cf5c9ae319","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"Római: a mobilgátpárti egyesület most a büféknek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2be7df3-335c-48fd-b685-03a8d6663565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a földi, a vízi közlekedés is alapos változáson megy keresztül az elkövetkező években. Az MIT egy ezzel foglalkozó csapata olyan hajókat gyártott 3D nyomtatással, melyek saját magukat kormányozzák, és másra is jók a személyszállításon kívül. ","shortLead":"Nem csak a földi, a vízi közlekedés is alapos változáson megy keresztül az elkövetkező években. Az MIT egy ezzel...","id":"20180528_3d_nyomtatas_onvezeto_hajo_hid_mit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2be7df3-335c-48fd-b685-03a8d6663565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cee139-cacd-473d-b3fc-00803a25a5e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_3d_nyomtatas_onvezeto_hajo_hid_mit","timestamp":"2018. május. 28. 12:03","title":"Ez de zseni: megcsinálták a hajót, ami szükség esetén úgy áll keresztbe, hogy híd lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást a tűzoltóknál. ","shortLead":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást...","id":"20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6cd577-892f-4acd-97ba-1c123bf762e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 11:31","title":"Francia állampolgárságot kaphat a bevándorló, aki megmentett egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","shortLead":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","id":"20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b185a07-ea3c-42e3-bc65-e01b6936bc5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","timestamp":"2018. május. 28. 08:21","title":"Jönnek a dízelgyilkos elektromos buszok – nem, nem a trolikra gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]