[{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","shortLead":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","id":"20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02636-c4c8-4a1d-a60f-ddef0bb72819","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 27. 08:45","title":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen is győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elérhetetlenné vált a marxista filozófus hagyatéka?","shortLead":"Elérhetetlenné vált a marxista filozófus hagyatéka?","id":"20180526_A_DK_kiall_a_Lukacsarchivumert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26dd978-afd0-447b-9b9c-5fedf562d22b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_A_DK_kiall_a_Lukacsarchivumert","timestamp":"2018. május. 26. 10:51","title":"A DK kiáll a Lukács-archívumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik a mancsukat","shortLead":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik...","id":"20180527_Kutyaval_a_Balatonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe70a2a-573c-427f-a0ad-ee945ef7ee95","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kutyaval_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 27. 15:59","title":"Kutyával a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","id":"20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa8b11-c85b-4b16-a7b4-f949f65c2fc4","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","timestamp":"2018. május. 26. 15:59","title":"A számok beszélnek: ezt érdemes tudni a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat egy civil szervezet.","shortLead":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat...","id":"20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68511ebc-0c1f-4969-906b-f64d9f542df0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 26. 19:38","title":"Budaházy György testvére Magyarország pusztulásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 70 éves színész egyik legemlékezetesebb alakítását vették elő.","shortLead":"A most 70 éves színész egyik legemlékezetesebb alakítását vették elő.","id":"20180527_Ezzel_a_legendas_parodiaval_koszontottek_Galvolgyi_Janost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13c9e61-fa8e-4cf5-9fec-5985caa9de79","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ezzel_a_legendas_parodiaval_koszontottek_Galvolgyi_Janost","timestamp":"2018. május. 27. 13:12","title":"Ezzel a legendás paródiával köszöntötték Gálvölgyi Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee21d6cb-e619-4b3f-855b-8dd221eccf05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve vizsgálódott az ügyben a GVH. ","id":"20180528_Vege_a_vizsgalatnak_a_papirzsepikartell_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee21d6cb-e619-4b3f-855b-8dd221eccf05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28dfa14-8760-427e-9630-5227f3eb86bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Vege_a_vizsgalatnak_a_papirzsepikartell_ugyeben","timestamp":"2018. május. 28. 09:02","title":"Vége a vizsgálatnak a papírzsepikartell ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb8c7b6-08d4-4939-918e-be7acae71179","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","timestamp":"2018. május. 26. 10:38","title":"„Ezt is mi fizetjük?” – szétkapták a kipakolt dekoltázzsal szelfiző Rogán Cecíla - Sarka Kata duót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]