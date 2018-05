Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nem halt meg senki tegnap éjszaka, amikor egy busz tetejét lebontotta az a vasszerkezet, amely épp azért van a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, hogy megakadályozza a túl nagy járművek behajtását, beszorulását az aluljáróba. Megnéztük, hogyan történhetett a baleset, és mennyire van kódolva a következő.","shortLead":"Csoda, hogy nem halt meg senki tegnap éjszaka, amikor egy busz tetejét lebontotta az a vasszerkezet, amely épp azért...","id":"20180529_Video_Hogyan_hajthatott_neki_az_ukran_busz_a_Ferihegyi_uti_magassagkorlatozo_kapunak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f86d09e-b82e-4815-a2e8-e58ddb3ec1cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Video_Hogyan_hajthatott_neki_az_ukran_busz_a_Ferihegyi_uti_magassagkorlatozo_kapunak","timestamp":"2018. május. 29. 17:00","title":"Videó: Hogyan hajthatott neki az ukrán busz a Ferihegyi úti magasságkorlátozó kapunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák. Hétszázezerről indult a licit, végül 1,1 millióért szegődött el\" – mesélték a Balatonnál. ","shortLead":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák...","id":"20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8640b9-d5a5-45cb-8c0d-27cbf6c000da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 29. 09:05","title":"Havi egymilliót is kínálnak egy szakácsnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81137fb-04a9-431c-a510-2da340c33c4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy tárcától nem kapott adatokat a Népszava. A többitől érkezett számokból az derül ki, hogy 2017-ben nem a külügyminisztériumban költötték a legtöbbet utazásra.","shortLead":"Négy tárcától nem kapott adatokat a Népszava. A többitől érkezett számokból az derül ki, hogy 2017-ben nem...","id":"20180528_titkoljak_mennyiert_utazott_tavaly_kulfoldre_orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81137fb-04a9-431c-a510-2da340c33c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041aaa1b-4d38-4398-a3f8-415acb53f5d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_titkoljak_mennyiert_utazott_tavaly_kulfoldre_orban","timestamp":"2018. május. 28. 08:26","title":"Titkolják, mennyiért utazott tavaly külföldre Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező látogatók néhány gombnyomás után egy kész, tematikus útvonaltervet kaphatnak ahhoz, merre érdemes elsétálni Szegeden. Az app nem csak listát mutat, hanem helyszínről helyszínre navigálja is a turistákat.","shortLead":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező...","id":"20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e088067e-0f4b-4d51-a4ae-a77477dc2f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","timestamp":"2018. május. 29. 20:03","title":"Ha Szegedre látogat, szinte kötelező letöltenie ezt az appot – de ha Szegeden él, akkor is ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj lesz. Azok a hallgatók, akik Budapesten kezdtek, Budapesten is fejezik be tanulmányaikat, erre a magyar törvények biztosítanak lehetőséget Fodor Éva rektorhelyettes szerint.","shortLead":"Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj...","id":"20180528_nem_adja_epuleteit_a_ceu_akkor_sem_ha_koltoznie_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae35964-bcb1-4b53-a84f-7dc0933cd972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_nem_adja_epuleteit_a_ceu_akkor_sem_ha_koltoznie_kell","timestamp":"2018. május. 28. 08:55","title":"Nem adja épületeit a CEU akkor sem, ha költöznie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia eszméje kiürült.","shortLead":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia...","id":"20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea7f58-d992-4b1e-a2af-d30c5fd6375f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. május. 29. 17:40","title":"Most megvédte Orbánt az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]