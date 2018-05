Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32f9f706-9640-43c6-9675-976f9a460c5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A halak megfulladhattak. ","shortLead":"A halak megfulladhattak. ","id":"20180528_Negyszaz_kilo_haltetemet_szedtek_ki_a_HoltMarosbol_Szegednel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f9f706-9640-43c6-9675-976f9a460c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afab5e5-4007-4d96-a9a7-0688fc6c6886","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Negyszaz_kilo_haltetemet_szedtek_ki_a_HoltMarosbol_Szegednel","timestamp":"2018. május. 28. 20:10","title":"Négyszáz kiló haltetemet szedtek ki a Holt-Marosból Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többéves mélypontra került a forint; eljárást javasol Magyarország ellen az Európai Bizottság a gazdaságpolitika miatt; az MKB jelezte, hogy megvásárolná a Budapest Bankot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Többéves mélypontra került a forint; eljárást javasol Magyarország ellen az Európai Bizottság a gazdaságpolitika miatt...","id":"20180527_Es_akkor_320_forintos_euroval_keszulhetnek_a_magyarok_a_nyaralasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253ef6b8-9be5-42d4-9f0d-82e7de98d9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180527_Es_akkor_320_forintos_euroval_keszulhetnek_a_magyarok_a_nyaralasra","timestamp":"2018. május. 27. 06:30","title":"És akkor 320 forintos euróval készülhetnek a magyarok a nyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt a Realban eltöltött időkről. 24 óra alatt visszakozott.","shortLead":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt...","id":"20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b8883-706f-42cf-ae06-b5f3d53c6a1d","keywords":null,"link":"/sport/20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","timestamp":"2018. május. 28. 09:25","title":"C. Ronaldo már arról beszélt, hogy marad Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","shortLead":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","id":"20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63bb5b-6473-4fc1-8afc-7b10ad2dc131","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","timestamp":"2018. május. 27. 15:51","title":"Alföldi az utolsó adásra azonnal igent mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több modell is érintett.","shortLead":"Több modell is érintett.","id":"20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2e65-7f80-46b7-b142-d7afb6901f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","timestamp":"2018. május. 27. 12:17","title":"600 ezer járművet hívhat vissza a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f53f017-39a5-439a-986e-7b22ab1f4fde","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Egy külföldi nyaralásnak legalább annyira fontos kelléke az utasbiztosítás, mint a fürdőruha, a naptej vagy a fényképezőgép. Hiszen csak ez véd az ellen, ha útközben tönkremegy az autó, városnézés közben ellopják a telefonunkat, vagy egy szerencsétlen esés, hirtelen jövő betegség miatt orvosi segítségre szorulunk. ","shortLead":"Egy külföldi nyaralásnak legalább annyira fontos kelléke az utasbiztosítás, mint a fürdőruha, a naptej vagy...","id":"20180525_Orom_az_uromben_biztosithato_a_meghiusult_nyaralas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f53f017-39a5-439a-986e-7b22ab1f4fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f329ed5-bba7-44bb-a58d-76b0f015e227","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Orom_az_uromben_biztosithato_a_meghiusult_nyaralas","timestamp":"2018. május. 28. 11:30","title":"Öröm az ürömben: biztosítható a meghiúsult nyaralás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad89d41-7f6f-46e5-90e2-267540e60e16","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Feszület, okostelefon, hátizsák - ismerős lakótelepi környezetbe adaptálta a hisztériakeltésről, árulásról, bosszúszomjról szóló A salemi boszorkányokat Alföldi Róbert. Szombathelyen rendezhetett, mert ott - több más településtől eltérően - még nem lett nemkívánatos személy.","shortLead":"Feszület, okostelefon, hátizsák - ismerős lakótelepi környezetbe adaptálta a hisztériakeltésről, árulásról...","id":"201821__alfoldi_szombathelyen__asalemi_boszorkanyok__bunbeeses_kozben__ordogtol_valok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad89d41-7f6f-46e5-90e2-267540e60e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07b2100-45f0-4814-b69b-69048dad0272","keywords":null,"link":"/kultura/201821__alfoldi_szombathelyen__asalemi_boszorkanyok__bunbeeses_kozben__ordogtol_valok","timestamp":"2018. május. 27. 20:00","title":"Ha valaki a Sátán ellen indul harcba, bármilyen segédeszköz használata megengedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]