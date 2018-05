Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli az óvónőnek készülő Mészáros Luca.\r

\r

","shortLead":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli...","id":"20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1a2ba9-d3ba-4415-b1a9-d0471794c9b0","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"“Kávéfőzős” Luca durván visszaszólt a nem szülő nőket vádló videó készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította: álmai ne továbbja lenne, ha ő vezethetné a Facebookot. ","shortLead":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította...","id":"20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af338395-1486-4fe0-8303-c5d8fd65cd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","timestamp":"2018. május. 29. 12:03","title":"Hillary Clinton bejelentkezett Facebook-főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termékre, valamint a tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjedne ki.","shortLead":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű...","id":"20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec872f6b-947c-42a4-8bbe-cb99696f4922","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","timestamp":"2018. május. 28. 19:03","title":"Ez kemény lesz: a teljes EU-ban betiltanák a műanyag fültisztító pálcikát, a szívószálat és a műanyag evőeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki selejtező két mérkőzésére.","shortLead":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki...","id":"20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33052c4f-11bc-4110-913b-4ce01afdbbe0","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","timestamp":"2018. május. 27. 14:12","title":"Nagy László mégis visszatér a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely egyúttal nevet is váltott: Nagy-Magyarország Park lett belőle. A bakonyi szálláshely már ezen a néven várja a turistákat.","shortLead":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely...","id":"201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9db1ca-86f0-4a47-bd53-3f6870b68d0f","keywords":null,"link":"/kultura/201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","timestamp":"2018. május. 27. 17:45","title":"Nagy-Magyarország Parkot vett a Bayer Zsolt nevével fémjelzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","id":"20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0097331-6006-4ab9-8309-76ac3dd9cd21","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 28. 14:11","title":"Ingatlanos cégét viszi a tőzsdére Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]