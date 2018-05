Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","shortLead":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","id":"20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2fe84e-5af5-46da-ac00-00ba5d23aa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","timestamp":"2018. május. 29. 00:24","title":"Súlyos baleset Ferihegynél: magasságkorlátozó kapuba rohant egy emeletes busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f53f017-39a5-439a-986e-7b22ab1f4fde","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Egy külföldi nyaralásnak legalább annyira fontos kelléke az utasbiztosítás, mint a fürdőruha, a naptej vagy a fényképezőgép. Hiszen csak ez véd az ellen, ha útközben tönkremegy az autó, városnézés közben ellopják a telefonunkat, vagy egy szerencsétlen esés, hirtelen jövő betegség miatt orvosi segítségre szorulunk. ","shortLead":"Egy külföldi nyaralásnak legalább annyira fontos kelléke az utasbiztosítás, mint a fürdőruha, a naptej vagy...","id":"20180525_Orom_az_uromben_biztosithato_a_meghiusult_nyaralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f53f017-39a5-439a-986e-7b22ab1f4fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f329ed5-bba7-44bb-a58d-76b0f015e227","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Orom_az_uromben_biztosithato_a_meghiusult_nyaralas","timestamp":"2018. május. 28. 11:30","title":"Öröm az ürömben: biztosítható a meghiúsult nyaralás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","shortLead":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","id":"20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685ee543-9d4b-4ca3-8f93-53d14d026a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","timestamp":"2018. május. 29. 12:21","title":"Ilyen fizetésekkel nem csoda, ha vonzó hely a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","shortLead":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","id":"20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a0871-d5e5-4f12-ada0-49ddddfdd792","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","timestamp":"2018. május. 28. 15:52","title":"Megduplázódott a kivándorolt magyarok száma 2012 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a41c70-ef52-41e6-ab29-7c05c22e08e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Biedron Lengyelország egyik felemelkedőben lévő új politikai csillaga. Mindez annak ellenére igaz, hogy ateistának vallja magát Európa talán legvallásosabb katolikus országában, s e mellett még melegségét is nyíltan vállalja. Ő lehet az újonnan szerveződő baloldali tömörülés államfőjelöltje – így mutatja be a BBC a 42 éves politikust. ","shortLead":"Robert Biedron Lengyelország egyik felemelkedőben lévő új politikai csillaga. Mindez annak ellenére igaz...","id":"20180528_Meleg_ateista_es_baloldali__o_lehet_a_most_ujraszervezodo_lengyel_bal_elnokjeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a41c70-ef52-41e6-ab29-7c05c22e08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5528fc8c-8f49-45f6-828d-882293868205","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Meleg_ateista_es_baloldali__o_lehet_a_most_ujraszervezodo_lengyel_bal_elnokjeloltje","timestamp":"2018. május. 28. 16:55","title":"Meleg, ateista és baloldali – ő lehet a most újraszerveződő lengyel bal elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34be6c3-53d2-4905-a6fe-ec3028deca4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sebességmérőket kezdett el újra használni a rendőrség a jelöletlen autóiban, amelyeket évekkel korábban leselejteztek.","shortLead":"Olyan sebességmérőket kezdett el újra használni a rendőrség a jelöletlen autóiban, amelyeket évekkel korábban...","id":"20180528_traffipax_engedely_civil_sebessegmeres","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34be6c3-53d2-4905-a6fe-ec3028deca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b0fbf3-7065-455d-b9aa-632e9d5f0f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_traffipax_engedely_civil_sebessegmeres","timestamp":"2018. május. 28. 09:15","title":"Engedély nélküli traffipaxok vannak a rendőrség lopakodó autóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]