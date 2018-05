Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem tartásáról van-e szó. ","shortLead":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem...","id":"20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d969e9ff-5879-4636-b56d-708fc48b9f96","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","timestamp":"2018. május. 28. 20:25","title":"Kásler kivizsgáltatná a kórházi fertőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2125f116-720d-42fc-a925-fd5e684840b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl lelkes a kormányhivatal, ha egy kényes ügy, az Orbán vejével szoros kapcsolatban álló WHB illegális margitszigeti fakivágásáról érdkelődik a sajtó. Annyit beismertek, amit a főpolgármester is elmondott: vizsgálat folyik az ügyben.

","shortLead":"Nem túl lelkes a kormányhivatal, ha egy kényes ügy, az Orbán vejével szoros kapcsolatban álló WHB illegális...","id":"20180529_Nem_repes_az_allam_ha_a_margitszigeti_illegalis_fakivagasokrol_kerdezzuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2125f116-720d-42fc-a925-fd5e684840b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d63b1a-ffc6-4e5f-b7c1-0fd9d6717cca","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Nem_repes_az_allam_ha_a_margitszigeti_illegalis_fakivagasokrol_kerdezzuk","timestamp":"2018. május. 29. 11:55","title":"Nem repes az állam, ha a margitszigeti illegális fakivágásokról kérdezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","shortLead":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","id":"20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5150bf4-bee7-4bd2-b09b-3fc4a5aa919b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","timestamp":"2018. május. 30. 15:41","title":"Megverte a buszsofőrt egy férfi Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott is erről a gondról.","shortLead":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott...","id":"20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64f5a16-24fb-44f6-af5a-6531e24919de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","timestamp":"2018. május. 28. 21:03","title":"Durva állítás: az Apple korábban is tudott az iPhone 6-ok hajlíthatósági gondjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nem halt meg senki tegnap éjszaka, amikor egy busz tetejét lebontotta az a vasszerkezet, amely épp azért van a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, hogy megakadályozza a túl nagy járművek behajtását, beszorulását az aluljáróba. Megnéztük, hogyan történhetett a baleset, és mennyire van kódolva a következő.","shortLead":"Csoda, hogy nem halt meg senki tegnap éjszaka, amikor egy busz tetejét lebontotta az a vasszerkezet, amely épp azért...","id":"20180529_Video_Hogyan_hajthatott_neki_az_ukran_busz_a_Ferihegyi_uti_magassagkorlatozo_kapunak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f86d09e-b82e-4815-a2e8-e58ddb3ec1cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Video_Hogyan_hajthatott_neki_az_ukran_busz_a_Ferihegyi_uti_magassagkorlatozo_kapunak","timestamp":"2018. május. 29. 17:00","title":"Videó: Hogyan hajthatott neki az ukrán busz a Ferihegyi úti magasságkorlátozó kapunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének zongoravirtuóz-oldalát. ","shortLead":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének...","id":"20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa10559-42cf-44da-866c-ef3482e25447","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","timestamp":"2018. május. 30. 13:55","title":"Kit érdekelnek a dínók, ha Jeff Goldblum zongorázni is tud?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf15928-8e70-4055-b6ed-00b43a20ff6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria kedden elutasította a Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványát a kémkedéssel vádolt volt titkosszolgálati vezetők ügyében, így jogerős maradt a korábbi felmentő rendelkezés. A Legfőbb Ügyészség nem hagyja annyiban, kezdeményezi majd az akták egy részének nyilvánosságra hozását.

","shortLead":"A Kúria kedden elutasította a Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványát a kémkedéssel vádolt volt titkosszolgálati...","id":"20180529_A_Kuria_is_felmentette_Szilvasy_Gyorgyeket_a_kemperben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf15928-8e70-4055-b6ed-00b43a20ff6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ea5d5-fdb9-43d4-adc4-32257a57b2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_Kuria_is_felmentette_Szilvasy_Gyorgyeket_a_kemperben","timestamp":"2018. május. 29. 14:36","title":"A Kúria is felmentette Szilvásy Györgyéket a kémperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban foglalták össze követeléseiket.","shortLead":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban...","id":"20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213c641-cdff-474a-93e1-5e9fbe57c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","timestamp":"2018. május. 29. 16:27","title":"A hálapénz eltörlését és kötelező egészségtan-oktatást követelnek az orvosok Kásler Miklóstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]