Soros György kedden Párizsban beszélt arról, hogy kampányba kezd egy új népszavazás mellett, majd rátért arra is, hogy az Európai Unió egy új pénzügyi válság felé sodródik. Az új referendum szükségességéről azt mondta, a már most elhúzódó kilépési folyamat és a bizonytalanság meggyőzhette a briteket arról, hogy egy új népszavazás mellett már a maradók legyenek meggyőző többségben. A filantróp szerint kezdeményezését már most több millió fonttal támogatták adományozók.

Soros eddig is kampányolt a britek maradása mellett, ezt sikerként értékeli, ugyanis a parlamenti képviselők elérték Theresa May kormányfőnél, hogy a végső kilépésről érdemi szavazás legyen. Most azonban a választókat is bevonná, mert a tulajdonképpeni döntés a választókat illeti. „A Brexit mérhetetlenül káros mindenkinek, a válás öt évig is húzódhat, ami a politikában egy örökkévalóság, főleg azokban a forradalmi időkben, amiben most vagyunk” – mondta.

Mindenközben Soros szerint az unió egy új pénzügyi válság felé sodródik, elsősorban a megszorítások és a populista pártok előretörése miatt, a kettő között összefüggést is lát a milliárdos. Ugyanis az EU megszorításokra épülő gazdaságpolitikája az, ami miatt erősödnek a populisták. Brüsszelnek Soros szerint mindent meg kell tennie, hogy szimpatikusabb legyen a választók előtt.

„Az EU válságban van, ami elromolhatott, az el is romlott” – foglalta össze. A közös fizetőeszközről, az euróról azt mondta, sok megoldatlan problémától szenved, az EU és az eurózóna között pedig egyértelmű különbséget kell tenni, javasolta.

