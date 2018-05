Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","shortLead":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","id":"20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fd887-a139-4675-9a9f-3cd42410e57b","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","timestamp":"2018. május. 28. 21:29","title":"Megműtötték a kisfiút, akinek hanggránát robbant fel a kezében egy Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","shortLead":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","id":"20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685ee543-9d4b-4ca3-8f93-53d14d026a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","timestamp":"2018. május. 29. 12:21","title":"Ilyen fizetésekkel nem csoda, ha vonzó hely a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fél óra alatt elfogytak az argentin–izraeli összecsapásra szóló jegyek. ","shortLead":"Fél óra alatt elfogytak az argentin–izraeli összecsapásra szóló jegyek. ","id":"20180528_Valosagos_hiszteriat_keltett_egy_sportesemeny_Izraelben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96b5a0e-6835-4770-84d6-9956f2684f7f","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Valosagos_hiszteriat_keltett_egy_sportesemeny_Izraelben","timestamp":"2018. május. 28. 15:14","title":"Valóságos hisztériát keltett egy sportesemény Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás a kapuk helyett. ","shortLead":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás...","id":"20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9676ee5d-45be-43d0-a608-8b45562c9416","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","timestamp":"2018. május. 30. 09:36","title":"Lecserélhetik a magasságkorlátozó kaput az újabb horrorbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","id":"20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcd260-cfda-4f24-93db-51b979cc326a","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","timestamp":"2018. május. 28. 13:19","title":"Simicskó István volt miniszternek máris van egy elnöki posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia eszméje kiürült.","shortLead":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia...","id":"20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea7f58-d992-4b1e-a2af-d30c5fd6375f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. május. 29. 17:40","title":"Most megvédte Orbánt az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd5150a-064a-41c3-8d4c-d0168cc0f63d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly is majdnem 500 millió forint osztalékot vettek ki a online kasszák mobil adatátvételét biztosító cégből, idén viszont tényleg megvan a félmilliárdos álomhatár.","shortLead":"Már tavaly is majdnem 500 millió forint osztalékot vettek ki a online kasszák mobil adatátvételét biztosító cégből...","id":"20180529_Felmilliardot_kerestek_Garancsiek_az_online_penztargepeken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd5150a-064a-41c3-8d4c-d0168cc0f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7775fe74-5fc4-4616-b881-2d0d8ffc939f","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Felmilliardot_kerestek_Garancsiek_az_online_penztargepeken","timestamp":"2018. május. 29. 12:28","title":"Félmilliárdot kerestek Garancsiék az online pénztárgépeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","shortLead":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","id":"20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baefc69-56d5-429f-957a-ba3a294bd4cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","timestamp":"2018. május. 28. 16:30","title":"Paypassos terminált kapnak az utcai zenészek Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]