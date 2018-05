Mindenre odafigyelnek a szervezők, akik a jelek szerint mindenáron meg akarják akadályozni, hogy bármi is megzavarja a június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokságot. Néha talán túl is lőnek a célon.

Először is, nehéz hetek várnak a helyi alkoholistákra, akik eddig megszokhatták, hogy akárhol is tartózkodjanak – talán a szibériai tajgát leszámítva – néhány száz méternél nem kell messzebb menniük, hogy megvegyék az aznapit. Az ideiglenes szabályok szerint viszont most a pályák és a vasútállomások körüli két kilométeres sugarú körben bezáratják a boltok alkoholrészlegeit, s korlátozzák a tömény italok forgalmazását is.

© AFP / Vladimir Pesnya

Tilos lesz az üveges italok eladása is, a meccsek napján még üdítőitalt is csak műanyag palackokban lehet árusítani. Furcsa mód viszont Oroszország – legalábbis a világbajnokság idejére – liberálisabb kábítószer-politikát hirdetett: akinek papírja van arról, hogy az orvos írta fel neki, az füvet, kokaint, vagy akár heroint is bevihet magával a nézőtérre.

Tüntetni még úgy se lehet, mint általában

Biztos, ami biztos, az engedély nélküli tüntetéseket is betiltják a vb idejére, s mivel az ellenzéknek eddig sem nagyon engedték, hogy tüntetgessen, most kettős erővel csaphatnak le az orosz rendőrök a Putyin-rendszerrel nem szimpatizálókra.

© MTI / EPA / Szergej Ilnyickij

Jekatyerinburgban olyan szabályt hoztak, hogy a világbajnokság heteiben az egyik külvárosi parkban lehet csak felvonulás szervezni, igaz, ott is csupán délután kettőtől négyig. Volgográd sokkal liberálisabb, ott a külvárosi területeken reggel 9-től délután 5-ig lehet felvonulni, igaz, a maximális létszám 150 fő lehet.

A közúti forgalomban is tiltásokkal igyekeznek fenntartani a rendet. A meccsnapokon a stadionok környékét, valamint a belvárost autómentessé nyilvánítják, aminek aligha örülnek majd azok, akik az egyébként is túlzsúfolt nagyvárosokban, például Moszkvában szeretnének valahova eljutni. Volgográdban oly mértékben korlátozzák a járműközlekedést, hogy a helyi hatóságok úgy döntöttek, a meccsek napján nem kell dolgozni menni, a stadionok mellett csak az éttermek, bárok lesznek nyitva.

Leállítják a fegyverkereskedelmet

Korlátozni fogják a buszforgalmat is, részben azért is, hogy megakadályozzák a terrorcselekményeket: a mérkőzések napjain nem engedik be a rendező városokba a nem rendező városokból induló buszokat. Kivételes engedélyt azok a buszok kapnak, amelyek az állambiztonsági szervek engedélyével rendelkeznek, s ellátták őket GPS-jeladókkal.

Ugyancsak a terrorakciók megakadályozása a célja annak, hogy a nagyvárosok légterében drónmentes övezeteket hoztak létre – ez Szentpéterváron 100 négyzetkilométerre terjed ki – s a hatóságok elektronikus hadviseléssel ellenőrzik a légteret.

© AFP / Valeriy Melnikov

A vb idejére egyben felfüggesztik a lőfegyver-kereskedelmet is: május 25-étől július 25-ig sem eladni, sem vásárolni nem lehet, s csak a hatóságok tagjai hordhatnak maguknál pisztolyt, illetve egyéb fegyvert.

A keménykedésbe a FIFA is beszállt: gyakorlatilag fegyvernek minősítette a szelfibotokat, legalábbis erre utal, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség betiltotta ezen népszerű eszközök használatát. A FIFA magyarázata szerint a szelfibotokat kiválóan lehet alkalmazni a tömegverekedések során, így azok súlyos sérüléseket okozhatnak.

© AFP / Evgeny Biyatov

A stadionokban egyébként mindenkit átvizsgálnak, a nézők a repülőtérihez hasonló ellenőrzésre számíthatnak.

© AFP / Maksim Bogodvid

Se sütés, se égetés

A tűzvédelmi szabályokat is megszigorították, elejét akarják venni, hogy a világfigyelem központjába kerülő országban a kemerovóihoz hasonló pusztító tűzvészek törjenek ki. Ezért egy hónapig tilos a tábortűz, valamint a fű- és a szemétégetés, s több helyen megtiltják a sütögetést is: Nyizsnij Novgorodban az erdőkben, illetve a nyilvános parkokban nem lehet faszénen sütni, míg Kazanyban még a magánkertekben sem lehet saslikot készíteni. Igaz, a büntetési tétel nem túl magas, aki nem tud lemondani a kerti grillezésről, az legfeljebb húszezer forintnyi büntetést kaphat.

Moszkva és a többi rendező városban egyben leállítják a veszélyesnek minősített üzemeket, csak a főváros környékén több tucat üzemet kényszerítenek a termelés szüneteltetésére. Azt egyelőre nem tudni, hogy az alkalmazottak fizetett, vagy fizetés nélküli szabadságra mennek, és az sem derült ki, hogy az állam kárpótolja-e valahogyan a cégtulajdonosokat a veszteségek miatt.

„A vegyi üzemek és más veszélyes üzemek leállítása egyébként kockázatos dolog, az egészből látszik, hogy az orosz kormány jobbnak akarja láttatni az országot, mint amilyen a valóságban.

Ez a hagyományos szovjet kirakatpolitika folytatása”

– mondta az ismert orosz biztonsági szakértő, Pavel Felgenhauer. Részben arra utalt, hogy már a Szovjetunióban is komoly hagyományai voltak a nemzetközi sportversenyeknek otthont adó városok átmeneti kicsinosításának: az 1980-as moszkvai olimpiai idején például ritkán látott árubőség jellemezte a várost – még Pepsi-Colát is lehetett kapni – míg a közveszélyes munkakerülőket az utolsó szálig eltüntették a metropolisz utcáiról.