Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","shortLead":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","id":"20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98ae9c-cd90-4cc3-8978-f6a33b1020d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"A lakók tudta nélkül vitték el az autóikat a IX. kerületben egy forgatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","shortLead":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","id":"20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69620fd7-69b0-4769-a105-62f52b142800","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","timestamp":"2018. május. 30. 19:54","title":"Klein Dávid után Suhajda Szilárd is újabb nagy kalandra vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok államtitkárságra szüksége.","shortLead":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok...","id":"201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e1f0e-3322-47db-8444-874d3688b5c6","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.22/201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","timestamp":"2018. május. 30. 00:00","title":"Burjánzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f3d355-81fa-45fd-bb41-cf01602bc9ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól indult ez az év a Google számára: az Amazon egyik fontos piaci szegmensében sikerült leköröznie vetélytársát.","shortLead":"Jól indult ez az év a Google számára: az Amazon egyik fontos piaci szegmensében sikerült leköröznie vetélytársát.","id":"20180530_google_home_hangszoro_amazon_echo_okos_hangszoro_eladasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f3d355-81fa-45fd-bb41-cf01602bc9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4559bf1-1db9-4ba4-bb9d-f417d698d9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_google_home_hangszoro_amazon_echo_okos_hangszoro_eladasok","timestamp":"2018. május. 30. 15:03","title":"Nagy győzelmet aratott a Google az Amazon felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ec88fd-1762-4909-8c3c-4d6b3613236e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen az érkezőben lévő új generációs Golfból is lesz GTI változat, ami szokás szerint nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"Természetesen az érkezőben lévő új generációs Golfból is lesz GTI változat, ami szokás szerint nem szenved majd...","id":"20180530_300_loero_sport_auto_nyolcas_volkswagen_golf_gti_r_tuning","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97ec88fd-1762-4909-8c3c-4d6b3613236e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c19284-157f-4c75-9b52-9c4c3f8c2754","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_300_loero_sport_auto_nyolcas_volkswagen_golf_gti_r_tuning","timestamp":"2018. május. 30. 11:22","title":"300 lóerővel támad a legkeményebb nyolcas Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől szenved. Másik két szarvas szintén egy halászháló miatt pusztult el.","shortLead":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől...","id":"20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4ea49f-c592-4504-a284-c74472eeee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","timestamp":"2018. május. 31. 20:03","title":"Szívszomorító kép: annyi műanyaggal szórja tele az ember a világot, hogy már a szarvasokon is meglátszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír, találkozik-e Kim Dzsong Unnal is.","shortLead":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír...","id":"20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0915f4-4370-433b-a003-b4390a94af22","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","timestamp":"2018. május. 30. 10:24","title":"Észak-Koreába megy Putyin külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]