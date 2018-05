Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","shortLead":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","id":"20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059b7bd-6574-4dec-809e-e4b6751c901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","timestamp":"2018. május. 31. 09:16","title":"Fotók: Így mentették a tűzoltók a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sérültjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","shortLead":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","id":"20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69620fd7-69b0-4769-a105-62f52b142800","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","timestamp":"2018. május. 30. 19:54","title":"Klein Dávid után Suhajda Szilárd is újabb nagy kalandra vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d122b8-36d4-4868-a25d-64ea0523ab55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. május. 29. 16:36","title":"Fotó: Látta ezt a férfit? És az autót? Mindkettőt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás a kapuk helyett. ","shortLead":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás...","id":"20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9676ee5d-45be-43d0-a608-8b45562c9416","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","timestamp":"2018. május. 30. 09:36","title":"Lecserélhetik a magasságkorlátozó kaput az újabb horrorbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő az eltávolítását célzó alkotmányos eljárás (impeachment) megindítását.\r

