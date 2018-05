Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321818fe-bf3c-4535-a7a1-31902a269bc0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","timestamp":"2018. május. 29. 15:04","title":"Ilyen lesz az akciófilmbe ültetett Robin Hood – itt a szinkronos trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai káoszba süllyedő Itáliának Günther Oettinger.","shortLead":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai...","id":"20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a570449-0eb3-4a74-b657-0518d28e74a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","timestamp":"2018. május. 30. 11:04","title":"Válság olasz módra: „Ezek ott Brüsszelben megőrültek, nincs bennük szégyenérzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bodrogi Gyula és Görög László kezdést megelőző összekacsintásánál talán nincs is \"szegediszabadtéribb\" momentum.



","shortLead":"Bodrogi Gyula és Görög László kezdést megelőző összekacsintásánál talán nincs is \"szegediszabadtéribb\" momentum.



","id":"20180529_Videon_hogy_mi_tortenik_a_Szegedi_Szabadteri_egyik_eloadas_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9796f4-bafd-431e-9e4a-088d3341e357","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Videon_hogy_mi_tortenik_a_Szegedi_Szabadteri_egyik_eloadas_elott","timestamp":"2018. május. 29. 14:04","title":"Videón, hogy mi történik a Szegedi Szabadtéri egyik előadása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","shortLead":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","id":"20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fcb7-45b4-4cf5-8397-c05897751919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","timestamp":"2018. május. 30. 19:52","title":"Visszahívják a csirkehúsos brokkolifőzelék bébiételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cb76e0-969b-4e95-8eeb-5beab8cf241d","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig egy hónap van hátra július 1-jéig, amikortól a vállalkozások az 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). A digitális megoldásoknál maradva erre a legjobb módszer a számlázóprogram, az ugyanis a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Bajban lehetnek azonban azok a vállalkozások, amelyek külföldi vagy túlságosan egyedi számlázóprogramot használnak. Lássuk, hogy miért.","shortLead":"Alig egy hónap van hátra július 1-jéig, amikortól a vállalkozások az 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb...","id":"20180528_Kulfoldi_vagy_egyedi_szamlazo_programot_hasznal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46cb76e0-969b-4e95-8eeb-5beab8cf241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6114f6f6-e3ef-405d-b387-931918989516","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180528_Kulfoldi_vagy_egyedi_szamlazo_programot_hasznal","timestamp":"2018. május. 31. 07:29","title":"Külföldi vagy egyedi számlázóprogramot használ? Júliustól meggyűlhet vele a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.","shortLead":"A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.","id":"20180530_Kamerakat_szereltek_fel_a_brutalisan_meggyilkolt_nyolceves_lany_falujaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6751e-8b5b-421e-8ac8-5794340369b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kamerakat_szereltek_fel_a_brutalisan_meggyilkolt_nyolceves_lany_falujaban","timestamp":"2018. május. 30. 20:24","title":"Kamerákat szereltek fel a brutálisan meggyilkolt nyolcéves lány falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját. A Courage Parevón láthatunk filmeket a hanglemezek csempészetéről, a VHS-ek elterjedéséről a szocializmusban, a tiltott irodalom terjesztéséről és Chuck Norris román szinkronjáról is. ","shortLead":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját...","id":"20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af80998e-4f3c-467e-b8b1-1f257989e404","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","timestamp":"2018. május. 30. 10:51","title":"Itt egy remek program azoknak, akiknek nem tetszik a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]