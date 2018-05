Kijev egyébként nagyon olcsó város, a magyar újságírók örömére egy sör-vodka kombót ezer forintból abszolválni lehet (amúgy az ukránok nem szeretik keverni a vodkát más itallal), és át lehet szelni az ötmilliós várost Uberrel 1200 forintból.

Ukrajna büszke arra, hogy a civilek is jelentős befolyást kapnak a kormányzásban. Erről is számtalan előadást hallhattak a résztvevők, de az is kiderült, nagy probléma, hogy a hatóságok még mindig nem hajlandóak együttműködni velük, a társadalom apatikus, nem mozgósítható, és a korrupció is – a kormány legutóbb épp bosszút állt az antikorrupciós civileken azzal, hogy teljes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezte őket és beszállítóikat is, tehát ha egy cég ásványvizet szállított egy civil konferenciára, a vezetőinek vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Vidéken sokszor érik atrocitások, verések az aktivistákat, és probléma az álcivilség jelensége is, azaz a kormányhoz, pártokhoz, oligarchákhoz kötődő álcivilek jelenléte. Ugyanakkor azt a jelenséget, hogy a civilek belépnek a politikába, a társadalom inkább üdvözli, vérfrissítésnek éli meg.

A keleti országrészbe is ellátogathattak a média képviselői egy regényes éjszakai vonatút után – a mi hálófülkénkben két vidéki asszonyka szolid horkolása kísérte utunkat fölöttünk. Szlavjanszkban mentális betegségekkel küzdő gyerekek újjáépített kórházát mutatták meg több szétlőtt, korábbi kórházi épület mellett, Mikolaevka faluban pedig újjáépített lakóházakat láthattunk. Sőt, még egy újjáépített szénerőmű meglátogatására is sort keríthettünk, az út ezen része már a régi szocialista idők diplomáciai útjait idézte. A katonai bázisra meghirdetett látogatás elmaradt, helyette a katonai sajtómunkatárs számolt be a harcok állásáról. Az is kiderült, az ukránok nem lépik át a minszki egyezményben megrajzolt demarkációs vonalat, mégis újabb terrorelhárító hadműveletbe kezdtek április 13-án. Az oroszok által támogatott szakadár erők civileket lőnek, és civilek közé rejtik nehézfegyvereiket. 152 mm-es nehézfegyverzetet használnak, amit tilt az annak idején az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) közreműködésével létrejött minszki egyezmény. Az elfogott ellenséges katonákat ugyanakkor nem tekintik hadifoglyoknak, mert az ország de jure nem áll hadban senkivel, őket illegális katonai akcióban való részvétel vádjával állítják bíróság elé. A tűzszünetet nem sértik meg, de válaszolnak, ha a szeparatisták lőnek. Áldozatok folyamatosan vannak: május 28-án egy 15 éves lány kiment a házuk kertjébe Zalizne faluban, egy szeparatisták oldaláról érkező gránát ekkor becsapódott, és megölte. 2014 óta 10 300 ukrán halt meg a konfliktuszónában.