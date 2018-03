Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","shortLead":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","id":"20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72db6d81-a32f-4d26-8aa4-efe3ec0b789a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","timestamp":"2018. március. 09. 22:12","title":"Nem javított a magyar adósbesoroláson a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9a00e-40b5-4e4c-98c8-93d625f4c753","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Szakszervezetet szerveznek a pizzafutárok? Bírósághoz fordulnak a kényszervállalkozók? Nyugat-Európában ennek is eljött az ideje.","shortLead":"Szakszervezetet szerveznek a pizzafutárok? Bírósághoz fordulnak a kényszervállalkozók? Nyugat-Európában ennek is eljött...","id":"20180310_A_munkasosztaly_ujraszervezese_gigeconomy_latszatvallalkozas_ryanair_deliveroo_foodora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e9a00e-40b5-4e4c-98c8-93d625f4c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8beec6-3b76-429f-9ef7-f3de3410a2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_A_munkasosztaly_ujraszervezese_gigeconomy_latszatvallalkozas_ryanair_deliveroo_foodora","timestamp":"2018. március. 10. 07:00","title":"Feltámadnak az elnyomott pizzafutárok és kényszervállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffd58b0-78fb-4064-8905-c3e6e720a177","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Szobafórumokat tart a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Szobafórumokat tart a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20180310_Hokedlire_ultettek_Lazar_Janost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffd58b0-78fb-4064-8905-c3e6e720a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da9c923-7d33-4e4a-a2c8-dec852aaca3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Hokedlire_ultettek_Lazar_Janost","timestamp":"2018. március. 10. 09:36","title":"Hokedlire ültették Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy hétre dől ki Nagy László, aki a vesztes bajnoki kézilabda-meccsen sérül meg. Műteni szerencsére nem kell.\r

\r

","shortLead":"Négy hétre dől ki Nagy László, aki a vesztes bajnoki kézilabda-meccsen sérül meg. Műteni szerencsére nem kell.\r

\r

","id":"20180311_Kezet_torte_Nagy_Laszlo_a_Szeged_elleni_meccsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1617b47e-0cbd-4b64-8364-15a6f230f338","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Kezet_torte_Nagy_Laszlo_a_Szeged_elleni_meccsen","timestamp":"2018. március. 11. 08:35","title":"Kezét törte Nagy László a Szeged elleni meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az író szerint multikultiba fulladó képződmény lesz az Egyesült Királyság.","shortLead":"Az író szerint multikultiba fulladó képződmény lesz az Egyesült Királyság.","id":"20180310_Brekeke_es_Trianon_Szocs_Geza_Angliat_temeti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171c9cf1-dcf4-4d47-8398-78691579693c","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Brekeke_es_Trianon_Szocs_Geza_Angliat_temeti","timestamp":"2018. március. 10. 09:26","title":"Brekeke és Trianon: Szőcs Géza Angliát temeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]