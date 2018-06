Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","id":"20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094824a8-00e4-447b-86f1-d7627bbf2e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","timestamp":"2018. május. 31. 08:21","title":"Itt járt eddig a Google autója, ami Magyarországot fotózza – ön látta már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","shortLead":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","id":"20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c97bab8-56ee-4108-b307-1480d9a945a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 30. 18:08","title":"Megkérdezték Semjént, szerinte is migráns-e Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"Ny. M.","category":"tudomany","description":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","shortLead":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","id":"20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dda0a9b-5931-48d4-aef6-c269d5b393af","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","timestamp":"2018. május. 30. 20:03","title":"Jeff Bezos szerint ideje kiköltöznünk a Holdra, és már azt is tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c93a5-a0ac-4e48-9551-d439f62c8cbc","c_author":"","category":"elet","description":"Az angoltanár szerint csak \"morálisan igyekezett támogatni\" a diáklányt.\r

\r

","shortLead":"Az angoltanár szerint csak \"morálisan igyekezett támogatni\" a diáklányt.\r

\r

","id":"20180531_Csokolozni_kellett_a_tanaraval_egy_15_eves_roman_diaklanynak_hogy_ne_bukjon_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c93a5-a0ac-4e48-9551-d439f62c8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4832f4ba-47be-4394-9e7a-7efe4a87cde7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Csokolozni_kellett_a_tanaraval_egy_15_eves_roman_diaklanynak_hogy_ne_bukjon_meg","timestamp":"2018. május. 31. 13:13","title":"Csókolózni kellett a tanárával egy 15 éves román diáklánynak, hogy ne bukjon meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén – jelentette be a perui kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén –...","id":"20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0c2fb-dbc3-48d3-83f2-c0e1daed04be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","timestamp":"2018. június. 01. 07:02","title":"Újabb rejtélyes ábrákat fedeztek fel a titokzatos Nazca-vonalak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután, este nyugaton és esetleg az Északi-középhegységben néhol kialakulhat zivatar - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Délután, este nyugaton és esetleg az Északi-középhegységben néhol kialakulhat zivatar - közölte az Országos...","id":"20180531_kanikulaval_bucsuzik_a_majus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c18ab64-fcab-4798-b24b-fc8dae57dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_kanikulaval_bucsuzik_a_majus","timestamp":"2018. május. 31. 05:07","title":"Kánikulával búcsúzik a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Őfelsége újságíróinak jár a jutalom – ezzel kecsegteti a sajtómunkásokat a Figyelő, amely az újságírói kamara ötletéről ír. Bár lehet, sok adófizető érti ezt majd úgy, hogy a fideszes médiagépezet leghűségesebb munkatársainak is ők fizethetik a jövőben az extra javadalmazást.","shortLead":"Őfelsége újságíróinak jár a jutalom – ezzel kecsegteti a sajtómunkásokat a Figyelő, amely az újságírói kamara ötletéről...","id":"20180531_Bayer_Zsolt_120_ezer_forintos_nyugdijpotleka_mar_a_csoben_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defd7011-3c43-43bd-8032-89b29551c598","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Bayer_Zsolt_120_ezer_forintos_nyugdijpotleka_mar_a_csoben_van","timestamp":"2018. május. 31. 10:40","title":"Bayer Zsolt 120 ezer forintos nyugdíjpótléka már a csőben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]