[{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk megromlása azonban a vállalkozásaikat is visszavetheti – olvasható a friss HVG-ben.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk...","id":"20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8746b-771d-452d-94bf-839caf633722","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","timestamp":"2018. május. 31. 21:45","title":"Mi lesz Hosszú és Tusup közös bizniszével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője mellé vennie kell egy negyedik magángépet is. 54 millió dolláros adománynak kellene összegyűlnie, hogy \"Jézus kívánsága\" teljesüljön. ","shortLead":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője...","id":"20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14dc79-465c-4c26-9344-75b5ab433f2c","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","timestamp":"2018. május. 31. 10:45","title":"Jézus nevében gyűjt pénzt a magángépére egy televíziós hitszónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség Körmendtől délre történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Körmendtől délre történt.","id":"20180530_Baleset_tortent_lezartak_a_86os_foutat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32265e35-be59-4607-94ff-7928d5330d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Baleset_tortent_lezartak_a_86os_foutat","timestamp":"2018. május. 30. 17:08","title":"Baleset történt, lezárták a 86-os főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd4869e-7bba-4c74-b9b9-acd022090579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A helyzet nem egyedi, a javítást pedig nem sietik el.","shortLead":"A helyzet nem egyedi, a javítást pedig nem sietik el.","id":"20180531_Kilyukadt_a_BajcsyZsilinszky_ut_a_metropotlok_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd4869e-7bba-4c74-b9b9-acd022090579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b132a5-7fb3-4100-ba7c-285896171f27","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180531_Kilyukadt_a_BajcsyZsilinszky_ut_a_metropotlok_alatt","timestamp":"2018. május. 31. 12:48","title":"Kilyukadt a Bajcsy-Zsilinszky út a metrópótlók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni iskola- és osztálytársait. 17 embert lőtt le, és további 17-et megsebesített egy floridai középiskolában.\r

","shortLead":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni...","id":"20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd331a-2765-4b75-ba8e-411bba0b1af8","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","timestamp":"2018. május. 31. 07:38","title":"\"Mind meg fogtok halni, alig várom\" – nevetgélve beszélt tervéről az iskolai lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes volt. Ahogy korábban, most is a tudományra hivatkoznak.","shortLead":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes...","id":"20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e053dc-0ede-47c3-8d07-2cb5a98b4aa3","keywords":null,"link":"/elet/20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","timestamp":"2018. május. 30. 18:54","title":"122 vemhes bálnát öltek meg a japán halászok \"a tudomány nevében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem tériszonyos.","shortLead":"És nem tériszonyos.","id":"20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c0f053-c117-4945-88ee-db808e16afc8","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:32","title":"Will Smith az Operaház tetejéről vigyorgott a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]