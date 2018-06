Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének egyik pillérét, az EU-n belüli szabad munkavállalást. A bécsi kormánykoalíció nagyobbik pártja szerint az alkancellár visszaeső \"gyújtogató\".","shortLead":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének...","id":"20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d2ae3-16c3-480e-bfec-31051875c426","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Értünk aggódik: az osztrák alkancellár korlátozná a szabad munkavállalást az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","shortLead":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","id":"20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b93291-5385-4e0e-8720-c13df1ec0102","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","timestamp":"2018. május. 31. 11:15","title":"Ma lenne 70 éves a rocktörténelem egyik legjobb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos játszótere, a Future Park lesz.","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos...","id":"20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f01457-da52-493c-a17b-839338aa7355","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","timestamp":"2018. május. 31. 13:18","title":"Rajzolj egy állatot, és életre kel a falakon! – Nyit az Andrássy Élményközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fca4e1-8436-457d-9e1b-7720c5faf56e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 511 forintos árral Bukarestet és Prágát előztük meg.","shortLead":"Az 511 forintos árral Bukarestet és Prágát előztük meg.","id":"20180530_Az_angolok_rajottek_Budapesten_a_legolcsobb_a_sor_Europaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fca4e1-8436-457d-9e1b-7720c5faf56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba2cb5-35e4-48e2-8c18-215e94f6a341","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Az_angolok_rajottek_Budapesten_a_legolcsobb_a_sor_Europaban","timestamp":"2018. május. 30. 18:40","title":"Az angolok rájöttek: Budapesten a legolcsóbb a sör Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","id":"20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970eb12d-a016-4efc-830c-4ae15d3a01cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","timestamp":"2018. május. 31. 14:42","title":"Rábólintott az NVB Karácsony és Gémesi utódjára a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","shortLead":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","id":"20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6836d8a5-c7db-4b72-8a8e-a0e7732ab0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","timestamp":"2018. június. 01. 09:00","title":"Újabb botrány Amerikában: útszéli stílusban szólt be a tévés Ivanka Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteken közzétett bejelentésből továbbra sem derül ki, hogy mennyiért.","shortLead":"A pénteken közzétett bejelentésből továbbra sem derül ki, hogy mennyiért.","id":"20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39affe81-cf5c-4e40-9ce4-a173a22254ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Mindenki nyugodjon meg: Hosszú Katinkáék tovább használhatják a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]