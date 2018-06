Egy madridi bíróság a múlt héten 33 évre ítélte Luis Bárcenas, a spanyol Néppárt (Partido Popular – PP) egykori pénztárnokát, mellé pedig 44 millió eurós büntetést is kapott. A Rajoy bukását is elhozó Gürtel-ügy lényege, hogy Bárcenas Francisco Correa üzletemberrel közösen létrehozott egy korábban számtalanszor letagadott, pártkasszát, így illegálisan finanszírozták a párt működését vállalkozóktól kapott csúszópénzből 1990 és 2008 között. (A Gürtel a Correa németre fordítása, mindkét nyelven övet, szíjat jelent, innen az ügy elnevezése.)

Maraino Rajoyt és Luis Bárcenast parodizáló bábuk a hagyományos Fallas Fesztiválon a kelet-spanyolországi Valenciában 2014. március 16-án © AFP / Jose Jordan

A pártkassza ügye – ami 2009-ben robbant ki – még Rajoy elődjénél, José María Aznarnál gyökerezik, de egyértelmű, hogy a most megbuktatott miniszterelnöknek is tudomása lehetett annak létezéséről. Nem segítette a politikai túlélését az sem, hogy ő lett az első hivatalban lévő kormányfő, akinek tanúvallomást kellett tennie, ráadásul a bíróság több ponton meg is kérdőjelezte mondatai hitelességét.

Rajoyon már évekkel ezelőtt látszott, elfáradt, de körömszakadtáig ragaszkodott székéhez. A bizalmi szavazás előtti napokban lett volna lehetősége lemondani, így a voksolás okafogyottá vált volna, a kormányfő pedig ügyvezető miniszterelnökként hivatalban maradt volna, amíg meg nem találják utódját. De ő nem akart lemondani, nem akart egyezkedni más pártokkal, inkább hagyta magát megbuktatni.

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök beszél az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti vitájában Madridban 2018. május 31-én © MTI / EPA / J. J. Guillen

Már a saját választói is elérkezettnek látták az időt, hogy menjen, a Néppárt szavazóinak 63 százaléka is azt mondta egy május eleji kutatásban, hogy Rajoynak távoznia kell. A szocialisták 95, az újbaloldali Unidos Podemos szavazóinak 94, a liberális-centrista Ciudadanos szavazóinak 93 százaléka nyugdíjazta volna ekkor a kormányfőt. Rajoy pedig már a pénteki a szavazás megkezdése előtt gratulált Pedro Sáncheznek:

Demokrataként el fogom fogadni a szavazás eredményét.

Az új miniszterelnök, Pedro Sánchez soha nem tudta még választáson legyőzni Rajoyt, nem véletlen, hogy távozóban utóbbi odaszúrt a szintén korrupciós botrányokkal terhelt szocialistáknak és annak vezetőjének:

Ki maga? Talán Kalkuttai Teréz anya? Mégis milyen erkölcsi felhanggal szólal fel itt?

Sánchez 2015-ben és 2016-ban is alulmaradt, ráadásul a PSOE két éve történelme legrosszabb eredményét érte el. Már akkor bukását jósolták, ő mégis maradt és erre most miniszterelnök lett. A 46 éves közgazdász végzettségű szocialista politikus több mint 20 éves politikai karriert tudhat maga mögött. Sokáig Brüsszelben dolgozott, 2015-ben tért haza. Most ígéretet tett az új katalán kormány és a spanyol vezetés kapcsolatának helyreállítására, de azt is hangsúlyozta, hogy az együttműködés csak az alkotmányos kereteken belül képzelhető el.

Párttársai megtapsolják Pedro Sánchezt, a Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány második napi parlamenti vitája után Madridban 2018. június 1-jén © MTI / EPA / Emilio Naranjo

Az alkotmányjogi szabályok szerint a bizalmatlansági indítvány az elnöki székbe repítette a szocialista politikust, de nagy kérdés, hogy meddig. Ugyanis parlamenti többség nincs mögötte. A 350 képviselői helyből csak 84 a szocialistáké, a PP-nek, Rajoy pártjának 134 helye van. A Podemosé 67, a Ciudadanosé 32.

A spanyolok többsége új választást akar, de a májusi eleji felmérések szerint a szocialisták csak a negyedik helyen állnak a közvélemény-kutatásokban. 19 százalékos a támogatottságuk, a Néppárté 19,5, az újbaloldali Unidos Podemosé 19,8, a liberális középpárt Ciudadanosé 29,1. Ez utóbbi párt nem is támogatta Rajoy megbuktatását, nem akarták kormányfővé tenni Sánchezt, ők új választást akartak.

A politikai patthelyzet adott, Sáncheznek nem érdeke előrehozott választásba belemenni, mert az biztos bukás neki is, pártjának is. Azonban ha a jövőben is úgy lavíroz a politikai kompromisszumok világában, ahogy most, Rajoy megbuktatásánál, bebizonyíthatja, hogy nem véletlenül legalább akkora túlélő, mint néppárti elődje volt. Mr. Jófiú – ahogy a legtöbben hívják – mindenesetre azt ígérte, új lapot nyit a spanyol demokrácia történetében.

El País, El Mundo, EFE, La Vanguardia, BBC, Guardian, RTVE, Politico

(Kiemelt kép: MTI/EPA/Javier Lizon)