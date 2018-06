Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden viccben, ebben is ott lapul az igazság. Váratlanul kemény ellenfelet kapott Orbán nagyratörő török barátja - 2018. május. 31. 11:30 A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már ez is elég volt, hogy rajongók százezreit csigázza fel. Új Fallout-játék jön, és ez most valami egész más lesz – mutatjuk a trailert - 2018. május. 31. 15:03 A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének egyik pillérét, az EU-n belüli szabad munkavállalást. A bécsi kormánykoalíció nagyobbik pártja szerint az alkancellár visszaeső "gyújtogató". Értünk aggódik: az osztrák alkancellár korlátozná a szabad munkavállalást az unión belül - 2018. június. 01. 09:50 Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. Újabb, 2,2 milliárd forintos sikkasztás vádja a Quaestor-ügyben - 2018. május. 31. 09:21 A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják – mindez akkor derült ki, mikor inkognitóban bejutottunk a helyre, ahol alig két hete megalakult a 4. Orbán-kormány. Luxusesküvők az emlékházban: Schmitt Pál lánya vezeti a kastélyt, amit mi fizettünk - 2018. május. 31. 06:30 A Porsche volt a kezdeményező fél. A parkolófiú, aki a jelenetért felelős, megúszta a kalandot. Úgy néz ki, mintha ezt a Porschét megmászta volna egy Subaru, pedig pont nem – videó - 2018. május. 31. 17:21

Délután, este nyugaton és esetleg az Északi-középhegységben néhol kialakulhat zivatar - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kánikulával búcsúzik a május - 2018. május. 31. 05:07

A villamospótló busz és a metrópótló villamos után újnak nevezhető pótlójármű jelenhet meg a főváros tömegközlekedésében: a ráckevei HÉV vonalán pénteken HÉV-pótló vonat is jár majd, igaz, egyelőre utasok nélkül, tesztjelleggel. Jönnek a HÉV-pótló vonatok? - 2018. május. 31. 15:32