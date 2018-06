Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és Karácsondnál is találkoztak az állattal a napokban.","shortLead":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és...","id":"20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c44afb-6606-425d-b5a6-0604c7b06d88","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. június. 01. 16:44","title":"Több helyen is medvét láttak Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ddbc0-f236-4f68-9919-e07446388e6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elköltötte a Tv2 az árbevételét, így nagy mínuszba került, míg az RTL-nél sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.","shortLead":"Elköltötte a Tv2 az árbevételét, így nagy mínuszba került, míg az RTL-nél sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.","id":"20180601_Hiaba_kaszalt_nagyobbat_a_TV2_megis_az_RTLnel_orulhetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ddbc0-f236-4f68-9919-e07446388e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afda0523-5134-40b6-9a94-9fb084dc168e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hiaba_kaszalt_nagyobbat_a_TV2_megis_az_RTLnel_orulhetnek","timestamp":"2018. június. 01. 17:06","title":"Hiába kaszált nagyobbat a Tv2, mégis az RTL-nél örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.","shortLead":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni...","id":"20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03233d2c-0dfc-4c14-91ad-44b46b737105","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","timestamp":"2018. május. 31. 12:36","title":"A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","shortLead":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","id":"20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448e277-e875-48b5-8cba-8f8613752ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","timestamp":"2018. május. 31. 06:18","title":"Mentő karambolozott Budán, torlódás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Elveszítheti önkormányzati képviselői mandátumát a továbbra is előzetesben lévő Czeglédy Csaba, ha nem hívják össze időben a szombathelyi képviselő-testület ülését. A baloldali politikus szerint a Fidesz-KDNP-s polgármester szándékosan él vissza az eljárási határidőkkel, hogy így golyózzák ki a szombathelyi önkormányzatból.","shortLead":"Elveszítheti önkormányzati képviselői mandátumát a továbbra is előzetesben lévő Czeglédy Csaba, ha nem hívják össze...","id":"20180601_Kifut_az_idobol_Czegledy_Csaba_bukhatja_onkormanyzati_mandatumat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db45336-c6ce-417f-8209-db784d28d700","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Kifut_az_idobol_Czegledy_Csaba_bukhatja_onkormanyzati_mandatumat","timestamp":"2018. június. 01. 16:53","title":"Kifut az időből Czeglédy Csaba: bukhatja önkormányzati mandátumát is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","shortLead":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","id":"20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b202886-9f2c-416a-9fd0-2ab63be664a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","timestamp":"2018. június. 01. 16:50","title":"Hárommillió dollárért kínálják a világ legdrágább ebédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Könnyen dobálózunk az internetfüggőség kifejezésével, ami nem csoda, figyelembe véve, hogy a digitális világ hány ponton próbál beférkőzni a mindennapjainkba. Cikkünkben olyan jeleket mutatunk be, amelyek arra utalnak, hogy a felhasználó az egészségesnél több időt tölt online tevékenységekkel.","shortLead":"Könnyen dobálózunk az internetfüggőség kifejezésével, ami nem csoda, figyelembe véve, hogy a digitális világ hány...","id":"20180531_9_jel_arra_hogy_ideje_lekapcsolodnia_a_netrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c047200a-f855-4196-8585-5eb2a4f5e44f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180531_9_jel_arra_hogy_ideje_lekapcsolodnia_a_netrol","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"9 intő jel arra, hogy ideje lekapcsolódnia a netről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban, a matematikában, a biológiában, a vegyészetben vagy bármilyen más tudományban. Az otthoni tanulásból ráadásul azok sem maradnak ki, akik nem beszélnek angolul. ","shortLead":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban...","id":"20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0777e-3dab-4003-9c51-8685463687f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Ők a YouTube szupersztárjai: így milliókat érdekel a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"}]