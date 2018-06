Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e34f48-5ab9-4b16-8666-460a68e40e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A matricák külsős viszonteladói nem értesülnek arról, ha egy autóeladás után lekerül a matrica a kocsiról. Ők továbbra is úgy látják, megvan a jogosultság, és ezt közlik az új tulajdonossal is.","shortLead":"A matricák külsős viszonteladói nem értesülnek arról, ha egy autóeladás után lekerül a matrica a kocsiról. Ők továbbra...","id":"20180531_autopalyamatrica_sms_vasarlas_hiba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e34f48-5ab9-4b16-8666-460a68e40e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f05fa-0d3b-4d0c-96e2-980bcf824917","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_autopalyamatrica_sms_vasarlas_hiba","timestamp":"2018. május. 31. 18:26","title":"Így lehet pórul járni a megyei matricákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730f503-d98c-4dca-b238-46e528c39a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indiai légitársaság Londonba tartó járatának kellett megszakítania az útját, miután egy utas, egy idős nő rosszul lett. Hordágyra tették, aztán egy fél golflabdányi gumicukrot köhögött fel.","shortLead":"Az indiai légitársaság Londonba tartó járatának kellett megszakítania az útját, miután egy utas, egy idős nő rosszul...","id":"20180530_Felrenyelt_gumicukor_miatt_kellett_kenyszerleszallnia_egy_gepnek_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d730f503-d98c-4dca-b238-46e528c39a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec74e0f-3c2c-4e4f-8ba8-339142dcdecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Felrenyelt_gumicukor_miatt_kellett_kenyszerleszallnia_egy_gepnek_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 21:49","title":"Félrenyelt gumicukor miatt kellett kényszerleszállnia egy gépnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki eddig nem nagyon volt, éppen ezért nem lehet nem észrevenni. A kommentelők az elején még vissza akarták küldeni a konyhába – igaz, civilben valójában HR-es –, de ennek ellenére imádja, amit csinál. Azt vallja, hogy minél kevesebb a titka az embernek, annál szabadabb. Interjú.","shortLead":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki...","id":"20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67e3f5-c129-4032-b687-b0f97b1e34f6","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","timestamp":"2018. május. 31. 20:00","title":"\"Az a legrosszabb, amikor az ember nem vetkőzik le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér, és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legnagyobb elemzés arról, hogy az állattartással mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra.","shortLead":"Elkészült az eddigi legnagyobb elemzés arról, hogy az állattartással mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra.","id":"20180601_Aggodik_a_Foldert_Egyen_kevesebb_hust_es_tejtermeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0634756-3110-44d9-8b38-f58b385ef67c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Aggodik_a_Foldert_Egyen_kevesebb_hust_es_tejtermeket","timestamp":"2018. június. 01. 09:37","title":"Aggódik a Földért? Egyen kevesebb húst és tejterméket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek mutatkoznak arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az állatot és az embert.","shortLead":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek...","id":"20180531_virtualis_allatkertek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d040eb2e-d49d-4738-ad06-1462a8430ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_virtualis_allatkertek","timestamp":"2018. május. 31. 10:42","title":"Az állatkertek ideje végleg lejárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68149463-c15b-417d-9234-b07661cdde1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"240 millió évvel ezelőtt élt, és egészen kicsi volt.","shortLead":"240 millió évvel ezelőtt élt, és egészen kicsi volt.","id":"20180601_Minden_gyikok_osanyjat_talaltak_meg_az_olasz_Alpokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68149463-c15b-417d-9234-b07661cdde1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d50c44d-9a00-4c13-ac58-8d5485b7da07","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Minden_gyikok_osanyjat_talaltak_meg_az_olasz_Alpokban","timestamp":"2018. június. 01. 14:48","title":"Minden gyíkok ősanyját találták meg az olasz Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceceb31e-335e-4002-8433-eb9becfb326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig forradalminak számít egy nő egy autóban.","shortLead":"Még mindig forradalminak számít egy nő egy autóban.","id":"20180601_Botranyos_cimlappal_jott_ki_az_arab_Vogue","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceceb31e-335e-4002-8433-eb9becfb326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8095ce-ef97-46c3-bc02-a2ac9292c937","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Botranyos_cimlappal_jott_ki_az_arab_Vogue","timestamp":"2018. június. 01. 09:14","title":"Botrányos címlappal jött ki az arab Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]