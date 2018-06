Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró halálát, hogy – magyarázatuk szerint – leleplezzék az életére törő orosz titkosszolgálatokat.","shortLead":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték...","id":"20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4154f712-8539-4315-b364-1302b2a4c56c","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 31. 05:30","title":"Elítélte a kijevi álmerényletet a Riporterek Határok Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és Karácsondnál is találkoztak az állattal a napokban.","shortLead":"Somoskőújfalunál, Pétervásárán, de a hegyektől lényegesen távolabb eső, az M3-as autópálya melletti Füzesabonynál és...","id":"20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c44afb-6606-425d-b5a6-0604c7b06d88","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Tobb_helyen_is_medvet_lattak_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. június. 01. 16:44","title":"Több helyen is medvét láttak Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér, és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6803553e-e0aa-49a7-9feb-8a8331bc27a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már ez is elég volt, hogy rajongók százezreit csigázza fel. ","shortLead":"A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már...","id":"20180531_fallout_76_trailer_bethesda_softworks_e3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6803553e-e0aa-49a7-9feb-8a8331bc27a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74035300-6f61-4a69-92ab-0036db246f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_fallout_76_trailer_bethesda_softworks_e3","timestamp":"2018. május. 31. 15:03","title":"Új Fallout-játék jön, és ez most valami egész más lesz – mutatjuk a trailert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86fab9-d982-4c55-9bd1-dc93cb532fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feminista szerző újraértelmezné a nemi erőszakot és az érte járó büntetést.","shortLead":"A feminista szerző újraértelmezné a nemi erőszakot és az érte járó büntetést.","id":"20180531_Germaine_Greer_Egy_ferfi_nem_tud_olni_a_nemi_szervevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a86fab9-d982-4c55-9bd1-dc93cb532fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7eb3ab-a986-4254-a013-18b1dc3cb0be","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Germaine_Greer_Egy_ferfi_nem_tud_olni_a_nemi_szervevel","timestamp":"2018. május. 31. 11:57","title":"Germaine Greer: Egy férfi nem tud ölni a nemi szervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által támogatott szeparatistákkal, az oktatási törvény ügyében pedig egész Európával vitában áll. ","shortLead":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által...","id":"20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de69cb7-8677-4616-a2c5-f0ac8275b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Ukrajna, a Kelet és Nyugat között harapófogóba került ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92cedfb-fbfe-431a-bbe6-6ee3f0829655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a legfrissebb hírek szerint elengedték a rendőrök az ukrán buszsofőrt, aki a héten okozott súlyos balesetet a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, továbbra sem tudni, hogy a kifejezetten az ilyen helyzetek megelőzésére felszerelt mátrixtábla működött-e a baleset idején.","shortLead":"Miközben a legfrissebb hírek szerint elengedték a rendőrök az ukrán buszsofőrt, aki a héten okozott súlyos balesetet...","id":"20180601_ferihegyi_ut_vaskapu_matrix_tabla_magassagkolat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92cedfb-fbfe-431a-bbe6-6ee3f0829655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c98ee9-f08e-41cb-9a71-de92d12246e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ferihegyi_ut_vaskapu_matrix_tabla_magassagkolat","timestamp":"2018. június. 01. 10:17","title":"Egyelőre nem mondja meg a Közút, működött-e a Ferihegyi úti vaskapura figyelmeztető speciális tábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac8e36-55ae-4131-bdaf-3dce8b2477c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche volt a kezdeményező fél. A parkolófiú, aki a jelenetért felelős, megúszta a kalandot.","shortLead":"A Porsche volt a kezdeményező fél. A parkolófiú, aki a jelenetért felelős, megúszta a kalandot.","id":"20180531_sydney_porsche_pakrol_hotel_subaru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ac8e36-55ae-4131-bdaf-3dce8b2477c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5f1434-9a33-4df8-bd12-ffde0afcecaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_sydney_porsche_pakrol_hotel_subaru","timestamp":"2018. május. 31. 17:21","title":"Úgy néz ki, mintha ezt a Porschét megmászta volna egy Subaru, pedig pont nem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]