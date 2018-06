Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra ünnepel a királyi család. ","shortLead":"Újra ünnepel a királyi család. ","id":"20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6698882-ec16-4e36-b1ed-b11118894197","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","timestamp":"2018. június. 02. 19:51","title":"Hatvanöt éve koronázták meg Erzsébet királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","shortLead":"Elkészült a 26. VOLT Fesztivál himnusza, amely idén a Majka & Curtis duó, valamint Pápai Joci munkájának eredménye. ","id":"20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c7582d-0bfd-4b0d-a8e1-f6a528cb02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754684e-ed0f-4d65-ac0f-a7f609049105","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Elolvadunk_mint_a_fagyi__Majka_es_Papai_Joci_szallitja_az_idei_VOLThimnuszt","timestamp":"2018. június. 01. 17:20","title":"\"Elolvadunk, mint a fagyi\" – Majka és Pápai Joci szállítja az idei VOLT-himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen lesz a bank. Az átállás időszakában csak a bankkártyákat lehet majd használni, de azokat is csak az előre beállított egyenleg erejéig.","shortLead":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen...","id":"20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724d7e4-7352-4b6a-a9ed-0329c6c68ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","timestamp":"2018. június. 03. 13:03","title":"Jön a nagy bankszünet: 5 teljes napra leáll majd az MKB, közben mindent lecserélnek a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál célkereszttel a homlokodon.... A színleg meggyilkolt orosz újságíró Facebook bejegyzésben kívánta kritikusainak, hogy kerüljenek egyszer az ő helyébe.\r

\r

\r

","shortLead":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál...","id":"20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219516db-cc17-4d14-9ba1-851844f75dbe","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","timestamp":"2018. június. 03. 16:23","title":"Babcsenko kifakadt bírálóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették.","shortLead":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is...","id":"20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18328a29-09af-4d11-8445-176f89b32877","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","timestamp":"2018. június. 01. 20:14","title":"Nem fizette be a büntetést a fideszes politikus cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ddbc0-f236-4f68-9919-e07446388e6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elköltötte a Tv2 az árbevételét, így nagy mínuszba került, míg az RTL-nél sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.","shortLead":"Elköltötte a Tv2 az árbevételét, így nagy mínuszba került, míg az RTL-nél sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.","id":"20180601_Hiaba_kaszalt_nagyobbat_a_TV2_megis_az_RTLnel_orulhetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ddbc0-f236-4f68-9919-e07446388e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afda0523-5134-40b6-9a94-9fb084dc168e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hiaba_kaszalt_nagyobbat_a_TV2_megis_az_RTLnel_orulhetnek","timestamp":"2018. június. 01. 17:06","title":"Hiába kaszált nagyobbat a Tv2, mégis az RTL-nél örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac72d03-e8ca-4519-b344-3d8c330349c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres tesztelés után beállítanak néhány korszerű motorvonatot a ráckevei HÉV-vonalra. A modern járművek megjelenése persze csak részben öröm: az idősödő HÉV-szerelvények közül ugyanis egyre több esik ki a forgalomból.","shortLead":"Sikeres tesztelés után beállítanak néhány korszerű motorvonatot a ráckevei HÉV-vonalra. A modern járművek megjelenése...","id":"20180601_Megis_jarnak_dizel_motorvonatok_a_rackevei_HEV_vonalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac72d03-e8ca-4519-b344-3d8c330349c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027e4bbc-fc4b-465c-9a3d-c3bf39cd8d1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Megis_jarnak_dizel_motorvonatok_a_rackevei_HEV_vonalan","timestamp":"2018. június. 01. 19:17","title":"Mégis jönnek dízel motorvonatok a ráckevei HÉV vonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja a vízumkiadást bizonos kínai állampolgárok, többek között a műszaki területen tanuló diákok számára.","shortLead":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja...","id":"20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045e0a2-974e-4e9c-a135-23745f21a49e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","timestamp":"2018. június. 03. 16:03","title":"Bekeményít az USA: korlátozzák a vízumkiadást azoknak a kínai diákoknak, akik a műszaki dolgok iránt érdeklődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]