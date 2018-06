Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében, hiányoztak a vallási jelképek Pedro Sánchez szocialista kormányfő beiktatási ünnepségén.","shortLead":"Először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében, hiányoztak a vallási jelképek Pedro Sánchez szocialista...","id":"20180602_eskut_tett_a_kiraly_elott_az_uj_spanyol_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4b64-f6c4-4b8d-9f10-f79d4dd75202","keywords":null,"link":"/vilag/20180602_eskut_tett_a_kiraly_elott_az_uj_spanyol_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 02. 12:18","title":"Esküt tett a király előtt az új spanyol miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edf4e3-a48c-411c-9453-ee457688d108","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","timestamp":"2018. június. 03. 13:15","title":"Ki a legjobban öltözött kötcsei piknikelő? Szavazza meg a divatdiktátort!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Pedagogusnap_alkalmabol_kituntette_Kosa_Lajost_a_Klik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52103d83-0d7d-427c-963b-b23d4ddfd3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Pedagogusnap_alkalmabol_kituntette_Kosa_Lajost_a_Klik","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Pedagógusnap alkalmából kitüntették Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","shortLead":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","id":"20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b84787c-2cf3-4004-b181-ab97f47421e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","timestamp":"2018. június. 01. 20:50","title":"Ötven év után újra lesz közvetlen posta Kuba és az Egyesült Államok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","shortLead":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","id":"20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5668dd4-6894-4d01-b6d5-13b35ed44484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","timestamp":"2018. június. 03. 10:45","title":"Hiába a nehéz idők, egymilliárdnál is többet vettek ki Simicskáék cégeikből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek, hogy fegyvert tartsanak maguknál, de az Egyesült Államokban vannak bizonyos kivételek.","shortLead":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek...","id":"20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c48424-90ca-499d-9e1a-f26ec9975efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","timestamp":"2018. június. 02. 08:07","title":"Agyonlőtte utasát egy Uber-sofőr Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6034fe6a-c2bb-4a9d-936e-0d8d739ce6f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül derült ki egy hírügynökségi képből.","shortLead":"Véletlenül derült ki egy hírügynökségi képből.","id":"20180603_Harryekrol_egy_eddig_soha_nem_latott_foto_disziti_a_kiralyno_szobajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6034fe6a-c2bb-4a9d-936e-0d8d739ce6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf16fd-a9aa-4a83-8bf4-827c8b17711d","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Harryekrol_egy_eddig_soha_nem_latott_foto_disziti_a_kiralyno_szobajat","timestamp":"2018. június. 03. 07:20","title":"Harryékről egy eddig soha nem látott fotó dísziti a királynő szobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]