[{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső is -, de a maximumok továbbra is 30 Celsius-fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső...","id":"20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e6002c-6d7c-40f8-91f2-2b89a5ff80e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","timestamp":"2018. június. 03. 15:10","title":"Marad a júniusi április, tíz megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis, ha nincs megegyezés London és az EU között. Ezzel a forgatókönyvvel egyelőre számolni kell.","shortLead":"Legalábbis, ha nincs megegyezés London és az EU között. Ezzel a forgatókönyvvel egyelőre számolni kell.","id":"20180603_Brexit_napok_alatt_kiurulhetnek_a_brit_elelmiszerboltok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac543fd3-ff78-4f95-b29e-41cfcefb326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Brexit_napok_alatt_kiurulhetnek_a_brit_elelmiszerboltok","timestamp":"2018. június. 03. 12:23","title":"Brexit: napok alatt kiürülhetnek a brit élelmiszerboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása szerint csak másodjára tudta rászánni magát az ugrásra.","shortLead":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása...","id":"20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dccd28c-850a-4eb1-9474-b453c130a1b3","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","timestamp":"2018. június. 03. 08:33","title":"Hosszú Katinka csak másodjára tudta legyőzni félelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt szerkesztője a legnevesebb oxfordi vitatársaságban, az Oxford Unionban tart majd előadást.","shortLead":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt...","id":"20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf79360c-42c0-4964-b10f-a7f06c4bddda","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","timestamp":"2018. június. 04. 11:06","title":"Gorka Sebestyén Oxfordban ad elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című filmjét, amelynek útját kivételes szerencsétlenségek kísérték. ","shortLead":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című...","id":"201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afc18d-6343-414a-bdc5-f266da21fa17","keywords":null,"link":"/kultura/201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","timestamp":"2018. június. 03. 20:00","title":"Ilyen hihetetlen sorscsapás-sorozat még egy filmet sem kísért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa04408-46ec-40d5-9d7f-9860b0724229","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cyphochilus nevű bogár délkelet-ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága: fehér. Nagyon. A kutatók ennek köszönhetően egy olyan anyagot dolgozhattak ki, ami – szemben az eddigi fehér anyagokkal – környezetbarát.","shortLead":"A Cyphochilus nevű bogár délkelet-ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága: fehér. Nagyon. A kutatók ennek...","id":"20180603_cyphochilus_bogar_feher_szin_cambridgei_egyetem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa04408-46ec-40d5-9d7f-9860b0724229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b41ab1-688d-4873-adc7-0b3aa0ecbbe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_cyphochilus_bogar_feher_szin_cambridgei_egyetem","timestamp":"2018. június. 03. 23:13","title":"A tudósok megcsináltak a szuperfehér anyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]