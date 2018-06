Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök \"kikísérték\" az irakit és a négy törököt.","shortLead":"A rendőrök \"kikísérték\" az irakit és a négy törököt.","id":"20180603_Ot__migrans_probalt_vasarnap_bejutni_az_orszagba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc126deb-b134-4e3b-b9fb-8f3857cde049","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot__migrans_probalt_vasarnap_bejutni_az_orszagba","timestamp":"2018. június. 03. 20:49","title":"Öt (!) migráns próbált vasárnap bejutni az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások volt minisztere már május 23-ától miniszterelnöki biztos lett, de az erről szóló határozatot csak a péntek esti Hivatalos Értesítőben tették közzé. ","shortLead":"Az emberi erőforrások volt minisztere már május 23-ától miniszterelnöki biztos lett, de az erről szóló határozatot csak...","id":"20180602_nem_hagytak_az_ut_szelen_balog_zoltant_o_is_miniszterelnoki_biztos_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d4245e-1f42-4313-8c58-80578787354e","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_nem_hagytak_az_ut_szelen_balog_zoltant_o_is_miniszterelnoki_biztos_lett","timestamp":"2018. június. 02. 08:29","title":"Nem hagyták az út szélén Balog Zoltánt, ő is miniszterelnöki biztos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","shortLead":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","id":"20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188a080-a319-401a-a5ef-225f1e1a2d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. június. 03. 06:41","title":"Kíváncsi a legdrágább magyar Teslára? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a4395-672b-430d-bb76-c7b67a862d19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vádat emeltek ellene állatkínzás miatt.\r

\r

","shortLead":"Vádat emeltek ellene állatkínzás miatt.\r

\r

","id":"20180602_Diakok_elott_etetett_meg_egy_teknossel_egy_kiskutyat_az_amerikai_tanar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69a4395-672b-430d-bb76-c7b67a862d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a086be3-9c82-4747-b93d-20b82fca58a8","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Diakok_elott_etetett_meg_egy_teknossel_egy_kiskutyat_az_amerikai_tanar","timestamp":"2018. június. 02. 07:28","title":"Diákok előtt etetett meg egy teknőssel egy kiskutyát az amerikai tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","shortLead":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","id":"20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff589a9-32c9-42cc-bd6d-c86992fb4e72","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","timestamp":"2018. június. 02. 18:36","title":"Hongkongban olyan meleg van, még a panda is csak a jégen bírja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási vagyont halmozott fel az alapítvány.","shortLead":"Óriási vagyont halmozott fel az alapítvány.","id":"20180603_Ketszer_annyi_penzt_kapott_Felcsut_az_allamtol_mint_amennyit_az_osszes_tornaterem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311bebc6-cf10-41e8-b0a1-bb536133e275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Ketszer_annyi_penzt_kapott_Felcsut_az_allamtol_mint_amennyit_az_osszes_tornaterem","timestamp":"2018. június. 03. 09:43","title":"Kétszer annyi pénzt kapott Felcsút az államtól, mint amennyit az összes tornaterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven szól majd az adás. A Class FM a héten megtámadta a Hold Reklámot győztessé nyilvánító határozatot, ettől függetlenül a műszaki tesztsugárzást már megkezdték.","shortLead":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven...","id":"20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ddc0b-6fab-4b81-b2b7-431c74a75f44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","timestamp":"2018. június. 02. 12:10","title":"24.hu: Villámgyorsan elindul az új országos rádió, de nem POP FM lesz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]