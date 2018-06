Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone- és iPad-tulajdonosok örülhetnek, a másiknak az androidosok.","shortLead":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone...","id":"20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8ea6fb-a54b-465e-88a2-212cd71875d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","timestamp":"2018. június. 04. 07:02","title":"Próbálja ki, 2 új funkció is jött a Google Mapsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e05319a-7d88-46bf-ba51-be70721bb58c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az orosz terepjáró nem éppen modern technikájáról híres, ettől függetlenül megvan a maga piaca.","shortLead":"Ez az orosz terepjáró nem éppen modern technikájáról híres, ettől függetlenül megvan a maga piaca.","id":"20180604_lada_niva_terepjaro_renault_duster_suv_ujato_eladas_orosz_auto_hyundai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e05319a-7d88-46bf-ba51-be70721bb58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655588b5-ab4f-4534-be98-b326b648bcb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_lada_niva_terepjaro_renault_duster_suv_ujato_eladas_orosz_auto_hyundai","timestamp":"2018. június. 04. 08:21","title":"Hiába 40 éves, van, ahol még mindig nagyon pörög az öreg Lada, és a Duster nyakán liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Kossuth Rádióban fejtette ki a kormány menekültpolitikáját.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Kossuth Rádióban fejtette ki a kormány menekültpolitikáját.","id":"20180603_Gulyas_Gergely_elarulta_a_kormany_szerint_kik_a_valodi_menekultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e227d1bc-8b76-42ae-9c3c-62c9972b78fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Gulyas_Gergely_elarulta_a_kormany_szerint_kik_a_valodi_menekultek","timestamp":"2018. június. 03. 08:28","title":"Gulyás Gergely elárulta, a kormány szerint kik a „valódi menekültek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is nagyon ügyelt az HBO arra, hogy ne szivárogjanak ki idő előtt az új Trónok harca-részek. A most alkalmazott megoldás azonban a korábbiaknál is sokkal komolyabbnak, szinte már őrültségnek tűnik. ","shortLead":"Eddig is nagyon ügyelt az HBO arra, hogy ne szivárogjanak ki idő előtt az új Trónok harca-részek. A most alkalmazott...","id":"20180604_tronok_harca_8_evad_forgatokonyv_szkript_self_destructing_script_nikolaj_coster_waldau_hbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90324ae-b5ee-42b3-9999-df5c91bf5474","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_tronok_harca_8_evad_forgatokonyv_szkript_self_destructing_script_nikolaj_coster_waldau_hbo","timestamp":"2018. június. 04. 13:03","title":"Szinte már őrültség: önmegsemmisítő forgatókönyvvel veszik fel a Trónok harca 8. évadának jeleneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"3 millió forintnyi készpénzt loptak ki a bőröndjéből. ","shortLead":"3 millió forintnyi készpénzt loptak ki a bőröndjéből. ","id":"20180604_Megloptak_az_egyik_leghiresebb_nigeriai_focistat_a_moszkvai_repteren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ada45-9451-47fc-bdbb-90b2d1ef363d","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Megloptak_az_egyik_leghiresebb_nigeriai_focistat_a_moszkvai_repteren","timestamp":"2018. június. 04. 12:44","title":"Meglopták az egyik leghíresebb nigériai focistát a moszkvai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét.","shortLead":"Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét.","id":"20180603_Orban_Viktor_mar_a_macedonoknak_is_utat_mutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec1a6bc-0405-4c7c-8fdf-7059908772bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Orban_Viktor_mar_a_macedonoknak_is_utat_mutat","timestamp":"2018. június. 03. 11:05","title":"Orbán Viktor már a macedónoknak is utat mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","shortLead":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","id":"20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471db37d-35bf-4157-99a0-4849ab0de94a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","timestamp":"2018. június. 03. 17:50","title":"Csütörtökig kell elszámolniuk vagyonukkal a képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képtelen volt rendes ételt enni a lenyelt 80 zacskó miatt. Újabb drámai történet mutatja a tengerek, óceánok műanyagszennyezettségének mértékét.\r

\r

","shortLead":"Képtelen volt rendes ételt enni a lenyelt 80 zacskó miatt. Újabb drámai történet mutatja a tengerek, óceánok...","id":"20180602_Ot_zacskot_hanyt_ki_a_balna_de_vegul_belepusztult_a_muanyagszennyezesbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fece73d8-3ea8-46ab-94b2-5a5b76bc85ae","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Ot_zacskot_hanyt_ki_a_balna_de_vegul_belepusztult_a_muanyagszennyezesbe","timestamp":"2018. június. 02. 21:34","title":"Öt zacskót hányt ki a bálna, de végül belepusztult a műanyagszennyezésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]