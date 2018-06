Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság vezetője szerint 2026-ra elérhetik az évi 100 milliós utasforgalmat és a 600 ezer járatot, ami csaknem 10 ezer alkalmazottat igényelhet.","shortLead":"A légitársaság vezetője szerint 2026-ra elérhetik az évi 100 milliós utasforgalmat és a 600 ezer járatot, ami csaknem...","id":"20180604_wizz_air_legitarsasag_nagy_tervek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbd8bce-e9b2-429a-a6b7-372e86d7d151","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_wizz_air_legitarsasag_nagy_tervek","timestamp":"2018. június. 04. 11:45","title":"Óriási növekedésre készül a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c69df-816f-4cf0-9e67-b396c10c3332","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lehet Más a Politika (LMP) olyan életpályamodellt szeretne a pedagógusoknak, amelyben elérhető, hogy karrierjük végén legalább annyit keressenek, mint a kormány államtitkárai. Ez az elmúlt ciklusban hozzávetőleg egymillió forint volt. Két gyerekülést egyáltalán nem ajánlanak a szakértők, mivel biztonsági szempontból kockázatosak. Jó hír, hogy ugyanazért a pénzért, vagy akár kevesebbért biztonságosabbat is vehetünk.","shortLead":"47 különböző, Magyarországon is kapható autós gyerekülést tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Két gyerekülést...","id":"20180602_gyerekules_teszt_tudatos_vasarlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23979723-580f-41c5-ad73-97bfe0cc10e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_gyerekules_teszt_tudatos_vasarlo","timestamp":"2018. június. 02. 15:16","title":"Találtak két gyerekülést, amit inkább kerüljön el, ha jót akar a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","id":"20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688535e-31ba-4f53-9a18-a9b06e5a13b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","timestamp":"2018. június. 03. 07:21","title":"Eltörte a fiatalkorú motoros orrát a ceglédi férfi, mert nem tetszett neki valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű fizikai munkáknál, de hiányszalmákban ennek a dupláját is megadhatják a vállalkozások.","shortLead":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű...","id":"20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cf135b-9c6e-467d-a452-f958f6b548a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","timestamp":"2018. június. 02. 17:59","title":"Beszél japánul és programozónak készül? Verhetetlen fizetést kap nyári diákmunkásként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen lesz a bank. Az átállás időszakában csak a bankkártyákat lehet majd használni, de azokat is csak az előre beállított egyenleg erejéig.","shortLead":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen...","id":"20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724d7e4-7352-4b6a-a9ed-0329c6c68ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","timestamp":"2018. június. 03. 13:03","title":"Jön a nagy bankszünet: 5 teljes napra leáll majd az MKB, közben mindent lecserélnek a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]