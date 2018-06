Legújabb Twitter-üzeneteinek egyikében Trump megismételte, boszorkányüldözés folyik ellene, s azt is hangsúlyozta, semmiféle törvénytelent nem követett el a 2016-os elnökválasztás előtti kampány idején.

Trump az után írta meg új üzenetét, hogy egyik segítője, Rudolph Giuliani azt mondta a Huffington Post című lapnak, hogy Trump – legalábbis hivatali ideje alatt – gyakorlatilag teljes immunitást élvez, s akár az FBI főnökét is lelövethetné anélkül, hogy tartania kellene a vádemeléstől. Giuliani azt is elmondta, hogy az elnöknek „valószínűleg” joga van saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, ám egyből hozzá is tette: biztos abban, hogy ez nem fog megtörténni. „Ez ugyanis az impeachment folyamatának megindítását jelentené. Neki nem kell ezt tennie, semmi rosszat nem csinált” – idézte a The New York Times című napilap a korábban New York polgármestereként tevékenykedő ügyvédet.

Trump állítólagos törvénytelen orosz kapcsolatait, illetve a 2016-os választásba való orosz beavatkozást vizsgáló különleges tanácsadót, Robert Muellert az elnök többször is megpróbálta eltávolítani a hivatalából, ám fáradozásai egyelőre nem jártak sikerrel.